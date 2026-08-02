¿Te gustaría cuidar gatos en una isla griega? Ofrecen alojamiento gratis y desayuno a voluntarios

02 ag. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un refugio de animales ubicado en la isla griega de Syros, en el mar Egeo, abrió una convocatoria para personas de distintos países interesadas en colaborar con el cuidado de gatos rescatados.

El programa ofrece alojamiento gratuito, desayuno y jornadas de cinco horas de trabajo al día, permitiendo que los voluntarios dispongan del resto de su tiempo para recorrer la isla o descansar. Las próximas postulaciones estarán disponibles para cubrir vacantes durante 2027.

¿Cuáles son las tareas del voluntariado?

Quienes sean seleccionados deberán colaborar durante cinco horas diarias con las labores cotidianas del refugio, entre las que se encuentran:

Alimentar a los gatos y renovarles el agua.

Limpiar los espacios donde permanecen los animales.

Administrar medicación básica cuando sea necesario y siguiendo las indicaciones del refugio.

Socializar y jugar con los gatos.

Colaborar con tareas generales de mantenimiento.

Desde la organización aclaran que la propuesta no consiste únicamente en compartir con los animales, sino que también requiere compromiso con las labores necesarias para mantener el refugio y garantizar el bienestar de los gatos.

¿Qué ofrece el programa?

Los voluntarios recibirán:

Alojamiento gratuito.

Desayuno todos los días.

Jornadas de trabajo de cinco horas diarias.

Un día libre por semana.

Tiempo para recorrer la isla fuera del horario de trabajo.

La experiencia de colaborar con el cuidado de gatos rescatados.

Una vez finalizadas las tareas diarias, los participantes podrán aprovechar el resto de la jornada para conocer Syros, visitar sus playas o simplemente descansar.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Las personas interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayores de edad.

Tener un nivel básico o intermedio de inglés.

Contar con una condición física adecuada para realizar las tareas.

Sentirse cómodos con el contacto cotidiano con gatos.

Permanecer durante el período acordado con la organización.

El refugio también recuerda que se trata de un programa de voluntariado y no de un empleo remunerado, por lo que la colaboración no contempla sueldo. A cambio, los participantes reciben alojamiento y desayuno durante su estadía.

¿Cómo postular para cuidar gatos en Grecia?

Las postulaciones para las próximas vacantes abrirán en septiembre y estarán destinadas a estadías durante 2027.

Una vez iniciada la convocatoria, las oportunidades se publicarán en los canales oficiales del refugio. Las plazas son limitadas, por lo que los interesados deberán revisar los requisitos de postulación y verificar las condiciones de ingreso y permanencia en Grecia que correspondan según su nacionalidad.