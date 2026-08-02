"Somos zona de sacrificio": Edil de Santa Bárbara acusa a centrales eléctricas por inundaciones en medio del sistema frontal

02 ag. 2026 - 09:41 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las intensas lluvias de los últimos días en el Biobío, una de las comunas más afectadas ha sido la de Santa Bárbara, en donde su alcalde acusa a la empresa Enel —propietaria de dos centrales eléctricas en la zona— de las graves inundaciones en su territorio.

Alcalde acusa a centrales eléctricas por inundaciones

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, el alcalde Cristián Osses (RN) señaló que "la situación acá es compleja" debido a los diversos sectores que se han inundado tras varios desbordes producto de la descarga masiva de agua desde las centrales eléctricas.

El edil explicó que, ante las lluvias, las centrales Ralco y Pangue de Enel descargan gran cantidad de agua a la central Angostura de Colbún, la cual no puede regular el paso y se ve en la obligación de descargar todo el flujo que recibió de las dos centrales previas.

"Ahí es donde tenemos la mayor problemática aguas abajo nosotros", ya que la descarga masiva de agua de la cual las empresas "no se hacen responsables" nos tienen "complicadísimos" con las inundaciones a sectores como Bajo Mininco y el valle del río Biobío.

"Estamos desamparados", agregó el alcalde al acusar una nula coordinación con la empresa Enel, la cual solo avisa al Senapred de las descargas que realizarán.

"Enel ha estado desaparecida. Aquí no tiene una coordinación con los municipios sobre cómo enfrentar medidas de emergencia, cómo también hacerse cargo de que ellos llegan con sus lagos a tope y liberan después, coincidentemente, en la noche", reclamó el edil.

"La única empresa que nos avisa es Colbún con Angostura, pero, por ejemplo, arriba para ver el nivel con Enel hemos tenido cero contacto, ni siquiera participa de nuestro Cogrid, que podríamos tener una coordinación para ver cómo hacen la liberación o cuáles son los criterios", añadió Osses.

El alcalde de Santa Bárbara sostuvo que su comuna es una "zona de sacrificio" y que le parece "muy extraño" que Enel descargue toda su agua en la noche. "Todos estos días hemos estado ayudando a nuestra gente que ha estado complicadísima en los distintos sectores de la comuna", lamentó.

Todo sobre Sistema frontal