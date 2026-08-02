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Solicitan evacuar sectores de la región del Biobío por "desborde": Revisa las últimas alertas SAE por sistema frontal

¿Qué pasó?

Senapred ha emitido alertas SAE para solicitar la evacuación en sectores de la región del Biobío, debido al intenso sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

Las alertas buscan resguardar a la población frente a los riesgos provocados por las intensas precipitaciones, crecidas de cauces y otros efectos asociados al evento meteorológico.

Senapred solicita, en caso de recibir una alerta SAE en el teléfono celular, "mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y no olvidar a las mascotas durante la evacuación". 

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Revisa las últimas alertas SAE emitidas por Senapred

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