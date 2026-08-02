Solicitan evacuar sectores de la región del Biobío por "desborde": Revisa las últimas alertas SAE por sistema frontal

02 ag. 2026 - 09:51 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred ha emitido alertas SAE para solicitar la evacuación en sectores de la región del Biobío, debido al intenso sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

Las alertas buscan resguardar a la población frente a los riesgos provocados por las intensas precipitaciones, crecidas de cauces y otros efectos asociados al evento meteorológico.

Senapred solicita, en caso de recibir una alerta SAE en el teléfono celular, "mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y no olvidar a las mascotas durante la evacuación".

Revisa las últimas alertas SAE emitidas por Senapred

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Taboleo #SENAPRED solicita evacuar sectores Las Golondrinas y San Francisco Millapoa en la comuna de #Nacimiento, Región del Biobío.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos se activó… pic.twitter.com/oP2uiZzZtj — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde #SENAPRED solicita evacuar sectores cercanos a la ribera del Río Nicodahue en la comuna de #Nacimiento, Región del Biobío.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos se activó mensajería #SAE.

Recuerda… pic.twitter.com/VDEOazA8Nj — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Culenco #SENAPRED solicita evacuar sectores cercanos a la ribera de dicho curso de agua en la comuna de #Nacimiento, Región del Biobío.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos se activó… pic.twitter.com/fXRgkN1GeW — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

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