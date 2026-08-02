Colo Colo entrega pauta de actividades por llegada y presentación oficial de Vozinha

02 ag. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas se conoció que el meta Vozinha, figura de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, está próximo a llegar a Chile.

El portero fue visto en el aeropuerto de Madrid rumbo a Santiago, existiendo un par de registros de dicha acción.

Colo Colo entrega pauta de actividades

Colo Colo, mediante un comunicado público, hizo oficial las actividades del portero en los próximos días, hasta su presentación oficial, que recién será el próximo martes.

Domingo:

Llegada aeropuerto Chile: 20:30 horas

Salida del aeropuerto: 20:45 horas (saludo a la prensa)

Lunes

Exámenes médicos en Clínica Meds: 07:00 horas (sin atención a la prensa)

Martes

Primer entrenamiento plantel de Colo Colo: 09:30 horas

Presentación oficial sala de prensa Estadio Monumental: 12:30 horas

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