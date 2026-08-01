Árbol cae sobre camioneta y provoca la muerte de dos personas en Panguipulli

01 ag. 2026 - 21:26 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas fallecieron la tarde de este sábado luego de que un árbol cayera sobre la camioneta en la que se desplazaban en la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos.

La emergencia se registró poco antes de las 17:00 horas en el sector Pata de Gallo, en la ruta que conecta Panguipulli con Lican Ray, en medio de las fuertes ráfagas de viento que afectan a la zona por el sistema frontal.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un árbol de gran tamaño cedió debido a la intensidad del viento y cayó directamente sobre una camioneta Mitsubishi L200, aplastando por completo el vehículo.

Hasta el lugar concurrieron equipos de Bomberos, Carabineros y personal del SAMU, quienes iniciaron las labores de rescate.

En un primer momento, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer adulta que viajaba como acompañante. Posteriormente, una vez concluidas las maniobras de rescate, se constató la muerte del segundo ocupante del vehículo.

Ambas personas fallecieron en el lugar producto del impacto provocado por la caída del árbol.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras el sistema frontal continúa generando fuertes vientos y lluvias en distintos sectores del sur del país.