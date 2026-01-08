Kidd Voodoo lidera el ranking Forbes Chile 30 Under 30 2026: Revisa quiénes integran el listado

01 ag. 2026 - 22:16 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante chileno David León, más conocido como Kidd Voodoo, fue elegido como el gran protagonista de la edición 2026 del tradicional ranking Forbes Chile 30 Under 30, convirtiéndose en la portada de la revista y encabezando el listado que reconoce a jóvenes menores de 30 años que están transformando distintas industrias.

A sus 25 años, el artista fue destacado tras consolidarse como uno de los fenómenos musicales más importantes del país. Durante 2025 realizó 12 conciertos en el Movistar Arena, superó el récord que mantenía Luis Miguel y se convirtió en el artista chileno más escuchado en Spotify, alcanzando 7,6 millones de oyentes mensuales.

Actualmente, el cantante trasladó su operación artística a Europa con el objetivo de impulsar su carrera internacional.

¿Qué es el ranking Forbes Chile 30 Under 30?

La edición 2026 de Forbes Chile 30 Under 30 reúne a jóvenes que están impulsando cambios en ámbitos como los negocios, la tecnología, la ciencia, el deporte, la cultura y el impacto social.

Según explicó la revista, los seleccionados destacan por su excelencia, innovación y por desarrollar iniciativas con proyección internacional, abordando desafíos como la crisis hídrica, la inclusión de personas con discapacidad, la integración de niños migrantes, la educación, el deporte y la valorización de residuos.

La selección se realizó a través de una convocatoria pública y posteriormente fue evaluada por el equipo editorial de Forbes Chile junto a un jurado integrado por la campeona olímpica Francisca Crovetto, el emprendedor Daniel Undurraga, la astrónoma Teresa Paneque, la empresaria Alejandra Mustakis, el músico Max Raide, entre otros

Otros chilenos destacados

Además de Kidd Voodoo, el listado incluye a la campeona mundial de karate Valentina Toro, de 26 años, quien suma entre sus principales logros la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el título de la Premier League de Karate en 2024.

También figura Isidora Uribe, fundadora de Encuentra Tu Lugar y exembajadora de la Teletón. La joven de 21 años creó a los 13 años una aplicación para facilitar la búsqueda de estacionamientos para personas con discapacidad y, dos años más tarde, fundó su organización.

En 2022 fue reconocida por la ONU como una de sus 17 Jóvenes Líderes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo la primera chilena en obtener esa distinción.

Revisa el listado completo de Forbes Chile 30 Under 30 2026

Kidd Voodoo | Cantante

Nicolás Camhi | Cofundador de Vambe

Matías Pérez | Cofundador de Vambe

Diego Chahuán | Cofundador de Vambe

Martín del Castillo | Cofundador de Xpendit

Isis Riquelme | Cofundadora de Chucaw

Ignacio Ponce | Fundador de SmartPlus Robotics

Manuel Aguirre | Cofundador de Búho

Samuel Weinstein | Cofundador de The Grow Pro

Ariel Kauderer | Cofundador de The Grow Pro

Diego Pradenas | Fundador de The Pradie Group

Raimundo Zamora | Fundador de Razen

Valentina Berna | Fundadora de Bwild

Ismaela Magliotto | Cofundadora de Fundación Uno Punto Cinco

Fernando Ojeda | Fundador y CEO de Humos de la Patagonia

Felipe Núñez | Cofundador de Aqua Retorna

Isidora Uribe | Fundadora de Encuentra Tu Lugar

Diego González | Fundador de Proyecto Amar Migrar

Guillermo Ulloa | Fundador de PUCUNS y cofundador de MUNCh

Izumi Nokawa | Fundadora de NKP MGMT

Camila Briceño | Cofundadora de Grava Design

Aline Israel | Fundadora de Enila

Nicolás Guilisasti | Director de Desarrollo de Ch.ACO

Francisca Koppmann | Cofundadora de la Red de Tutorías UC TEUC

María Ignacia Urzúa | Fundadora de Té con Libros

Valentina Toro | Campeona mundial de karate

Joaquín Niemann | Golfista profesional y fundador de JN Foundation

Martín Vidaurre | Deportista de alto rendimiento en mountain bike

Javiera Palacios | Chef privada y fundadora de La Taza Spa

Nicholas Hooper | Realizador audiovisual y fundador de CUBHO Audiovisual

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