Óscar Garcés se lanza contra su hermano Paulo: "Me duele que hayas cambiado y no para bien"

01 ag. 2026 - 17:15 hrs.

Óscar Garcés volvió a arremeter contra su hermano, el arquero Paulo Garcés. A través de su cuenta de Instagram, el exchico reality publicó un extenso mensaje en el que repasó antiguos conflictos familiares y anunció que no volverá a referirse al tema públicamente.

Cabe recordar que, hace meses, Óscar reveló estar distanciado de su hermano, su cuñada y sobrinos. Todo se habría originado por un automóvil de su propiedad que le facilitó al exfutbolista, quien lo habría devuelto con importantes daños y diversas deudas.

"Me duele que hayas cambiado"

En el mensaje, Óscar expresó el dolor que, asegura, le provoca el distanciamiento familiar. "Me duele que, después de todo lo que vivimos cuando niños, hayas cambiado, y no para bien", escribió al comienzo de su publicación.

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También cuestionó que, según su versión, Paulo haya expuesto el conflicto públicamente. "¿De verdad por no querer pagar un permiso de circulación te prestas para humillarme en redes sociales, medios y televisión?", lanzó.

Más adelante, afirmó que su hermano le habría asegurado a su padre que el problema terminaría, pero lo desmintió públicamente. "Te reuniste con mi papá y le dijiste que la cosa quedara hasta aquí. Mentiroso", escribió.

Óscar también repasó el apoyo que asegura haberle brindado durante años. "Yo te cuidé en el colegio. Te acompañé por más de 15 años y jamás te fallé", sostuvo, agregando que, incluso, lo ayudó económica y personalmente cuando más lo necesitaba.

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"Hoy dejas de existir para mí"

En otro de los pasajes más duros, aseguró sentirse traicionado por una acción judicial. "Y hoy eres capaz de demandarme por algo que sabes perfectamente que jamás sería capaz de hacer", afirmó, insistiendo en que Paulo conoce su versión de los hechos.

El exchico reality también recordó una antigua conversación: "Alguna vez me dijiste, cuando no podías caminar tranquilo por la calle debido a tus propios errores: "¿Cómo lo haces para que no te importe?". Mi respuesta sigue siendo la misma: bájate del pedestal y averígualo. Nunca lo hiciste".

Hacia el final del texto, lanzó una de las acusaciones más delicadas de toda la publicación. "Mientras su madre estaba agonizando, jamás vino a verla", escribió, para luego remarcar que "me duele el corazón, pero hoy dejas de existir para mí".

Finalmente, Óscar Garcés aseguró que buscará que "la verdad salga a la luz" y cerró su publicación con una advertencia: "Y ahora sí, no vuelvo a referirme a tu persona jamás. Solo será por la vía legal", dando por cerrada, al menos públicamente, esta nueva arremetida contra su hermano.