La "niña más bonita del mundo" se casó: Thylane Blondeau contrajo matrimonio con reconocido DJ francés

31 jul. 2026 - 11:08 hrs.

La modelo francesa Thylane Blondeau, reconocida internacionalmente por haber sido considerada la "niña más bonita del mundo", dio un importante paso en su vida personal al contraer matrimonio con el DJ francés Ben Attal.

La ahora modelo de 25 años alcanzó notoriedad mundial cuando era una niña, luego de que su belleza la convirtiera en un fenómeno mediático y le valiera el título con el que hasta hoy es ampliamente identificada. La ceremonia se realizó en París y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Así fue el matrimonio de Thylane Blondeau

El matrimonio se celebró en el ayuntamiento del distrito 16 de París, Francia. Tras la ceremonia civil, la pareja compartió una celebración junto a sus invitados, quienes disfrutaron de un almuerzo organizado por los recién casados.

A través de su cuenta de Instagram, Blondeau publicó distintas imágenes del especial momento, entre ellas fotografías con la Torre Eiffel de fondo, además de registros junto a su esposo, su mascota y parte de la celebración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thylane Blondeau Attal (@thylaneblondeau)

¿Quién es Ben Attal?

Ben Attal es DJ y forma parte de una de las familias más conocidas de la cultura francesa. Es nieto de Jane Birkin y Serge Gainsbourg, e hijo de Charlotte Gainsbourg. La pareja mantenía una relación desde 2020 y se comprometió durante un viaje a Grecia.

La historia de la "niña más bonita del mundo"

Thylane Blondeau comenzó su carrera en el mundo de la moda desde muy pequeña. Con apenas cuatro años desfiló para Jean Paul Gaultier y, a los 10, se convirtió en la modelo más joven en posar para Vogue.

Su fama internacional se consolidó luego de ser considerada la "niña más bonita del mundo", un reconocimiento que recibió por primera vez en 2006 y que volvió a obtener años más tarde, impulsando una carrera que la mantuvo vigente en la industria de la moda hasta la actualidad.

Todo sobre Famosos