Muere Tom Chadbon a los 80 años: Actor participó en Juego de Tronos, Doctor Who y Casino Royale

29 jul. 2026 - 17:48 hrs.

El mundo del cine y la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de Tom Chadbon, actor británico reconocido por sus participaciones en exitosas producciones como Juego de Tronos, Doctor Who, Peep Show y la película de James Bond Casino Royale.

El intérprete falleció a los 80 años, según informó Fantom Films, organización vinculada a eventos de Doctor Who, donde Chadbon participaba habitualmente para compartir con los seguidores de la franquicia.

A través de redes sociales, la entidad lamentó su partida y destacó su legado en la industria audiovisual.

"Tom era un rostro familiar para muchos por sus numerosos créditos en televisión y cine. Siempre fue un hombre cálido y amable para trabajar", señaló Fantom Films.

Una extensa carrera en cine y televisión

Uno de los papeles más recordados de Chadbon fue el de Duggan en Doctor Who, personaje que interpretó en el serial City of Death (1979), junto a Tom Baker. Años después regresó a la popular serie para dar vida a Merdeen en The Trial of the Time Lord, emitida en 1986.

En televisión también participó en la comedia Peep Show, donde interpretó a Martin, la pareja de la madre de Jeremy. Su última aparición en la pantalla chica fue en la séptima temporada de Juego de Tronos, donde encarnó al High Septon Maynard.

También participó en Casino Royale

En la pantalla grande, Tom Chadbon formó parte de películas como The Beast Must Die, Juggernaut, Tess y Casino Royale (2006), cinta de la saga de James Bond en la que interpretó a un corredor de bolsa.

Con una carrera de varias décadas, el actor dejó una huella tanto en la televisión británica como en el cine, siendo recordado por sus múltiples personajes y su cercanía con los fanáticos.