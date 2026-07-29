Fuerte pelea entre Ballero y Mateucci y una inesperada renuncia marcarán nuevo capítulo de Volverías con tu ex? 2

29 jul. 2026 - 15:46 hrs.

La tensión llegará al límite en el próximo capítulo de Volverías con tu ex? 2. Un fuerte choque entre Álvaro Ballero y Luis Mateucci marcará uno de los momentos más intensos de la temporada y terminará con una decisión inesperada del ex de Ludmila Ksenofontova.

Fuerte discusión entre Ballero y Mateucci

El conflicto nacerá durante una dinámica de desfile de modas, cuando Mateucci cuestione los reconocimientos que reciben algunos participantes. Sus críticas apuntarán directamente a Ballero: "Este de acá no quería jugar, después no quería competir, basta, dejen de inflar a las personas, que hagan algo para que se la ganen".

La respuesta de Ballero no tardará en llegar y subirá rápidamente la temperatura del encierro. Frente a los dichos del argentino, disparará: "Cuando veas el reality afuera y te des cuenta de que yo soy el protagonista, te quiero ver... Ya pasaste de moda".

Pero el intercambio no quedará ahí. Mateucci continuará con sus ataques y le responderá con dureza. "¿Qué vas a ser protagonista vos? Vos pasaste de moda, que te cagaron la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla, te cagó un trapecista la mina", le lanzará Luis.

"Nadie me cagó, imbécil, no hables hue..., imbécil, que no existes. Ve el programa; yo soy el único que existe acá, el único. No necesito hacerte un show, h... imbécil. Y respeta a Ludmila", le contestará Ballero, visiblemente molesto.

Volverías con tu ex? 2

La discusión escalará hasta el punto de que varios compañeros deberán intervenir para evitar que el enfrentamiento pase a mayores.

La inesperada decisión de Ballero

Tras el tenso episodio, Ballero reunirá a toda la casona para hacer un inesperado anuncio. El participante informará a sus compañeros que ha decidido renunciar al programa luego de sentir que ciertos límites personales fueron sobrepasados.

En su despedida, hablará de la importancia de cuidar su imagen y de mantenerse fiel a sus principios, acusando que, en los últimos días, su dignidad se habría visto afectada por las actividades en las que Ludmila participó.

Volverías con tu ex? 2

"Escribí unos mandamientos, cosas que me centraban y que yo sabía que no podían pasar. Y el primero es que la dignidad nunca está en juego, y esta semana la dignidad estuvo en juego dos veces", señalará Ballero.

Su relación con Ludmila

El tercero y más importante de sus "mandamientos" que se vio trastocado "es que yo venía con un objetivo acá y no se logró, también creo que no se va a lograr afuera, entonces se pierde el foco. Yo no quiero dejar en jaque mi salud mental por estar acá adentro".

Profundamente emocionado, también compartirá una profunda reflexión sobre Ludmila y el vínculo que mantienen. "Creo que aprendí acá algo que nunca pensé que iba a aprender, que es que el amor más importante a veces es dejar libre", expresará.

Volverías con tu ex? 2

"Yo me voy solo, Ludmila está viviendo una etapa muy bonita, que es algo que ella no ha vivido. Quiero que ella siga disfrutando esta experiencia. Es una gran mujer, la mejor persona que he conocido en mi vida y, por lejos, la persona más importante, y quiero que ella siga brillando acá adentro", confesará.

Sin embargo, el adiós no será tranquilo. Antes de partir definitivamente, Ballero y Ludmila tendrán una última conversación marcada por viejas heridas, reclamos pendientes y temas que volverán a poner a prueba una relación que sigue generando tensión dentro y fuera del encierro.

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