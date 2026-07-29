"Estoy soltera y feliz": Expareja de 'El Chino' cierra la puerta a una posible reconciliación tras polémica en Cajón del Maipo

29 jul. 2026 - 09:31 hrs.

Luego de la controversia que protagonizó Manuel Orellana, conocido como "El Chino", tras permanecer desaparecido durante algunos días en el Cajón del Maipo junto a dos educadoras, su expareja, Génesis Aránguiz, se refirió por primera vez a la posibilidad de una reconciliación entre ambos.

En una entrevista concedida a un programa de Canal 13, la joven fue consultada sobre si estaría dispuesta a perdonar a Orellana y retomar la relación. Su respuesta fue tajante.

"Me hizo un dolor muy grande"

"No pienso perdonar al 'Chino'. Me hizo un dolor muy grande; aparte, estoy soltera y feliz", dijo la joven sobre una supuesta reconciliación.

Génesis profundizó su postura y dejó en claro que se encuentra conforme con su situación sentimental. "Así que estoy más contenta estando soltera que pasando cuernos", afirmó.

Las declaraciones de la joven se producen días después de la mediática desaparición de Manuel Orellana, episodio que concentró la atención pública y que terminó con su rescate en el Cajón del Maipo, donde permanecía junto a Magdalena Retamal y Martina Núñez.

Posteriormente, "El Chino" reaccionó a los dichos de su expareja y manifestó su intención de entregar su versión de los hechos en una próxima instancia, aunque no entregó mayores detalles.

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