"Tenemos instalados sensores": EFE monitorea puentes ante eventuales daños de infraestructura por el fenómeno de El Niño

29 jul. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) está trabajando para preparar su infraestructura ante, según los pronósticos, el arribo del fenómeno climático de El Niño con mayor fuerza en los próximos meses.

Según informa Portal Portuario, la estatal fortaleció sus sistemas de monitoreo y la protección de sus puentes ante un eventual aumento de los caudales en los ríos que atraviesa la red ferroviaria del sur.

¿Qué dijeron desde EFE?

Miguel Urzúa, gerente de la división Infraestructura y Tecnología de EFE, indicó que “nosotros nos hemos venido preparando, después del último evento climático que tuvimos en 2023. Tras esa afectación, fuimos aprendiendo harto y, principalmente, fortaleciendo las áreas de monitoreo y control en tiempo real”.

“Tenemos monitoreado una buena parte de nuestros puentes que están en las principales cuencas de aportación fluviales, como lo son la cuenca del Maule, Ñuble y Bío Bío, en esos sectores hay puentes los cuales vamos monitoreando y verificando el comportamiento de ellos ante el aumento de caudales”, explicó Urzúa.

El ejecutivo de la estatal señaló que “eso nos permite parar preventivamente la operación en caso de algunos riesgos y también nos permitió, durante 2023 a la fecha, ir haciendo algunas acciones en algunos puentes como enrocados de protección para fortalecer la resistencia de nuestros puentes ante el aumento de los caudales”.

Trabajan con sensores para monitorear la infraestructura

El gerente de Infraestructura y Tecnología detalló “tenemos instalados sensores inclinómetros y acelerómetros, que son un tipo de sensor que nos permite verificar si el caudal está afectando estructuralmente al puente. Tenemos también patrones umbrales que, a través de un software inteligente, va analizando los patrones de comportamiento y avisa, mediante una central de monitoreo donde tenemos personas que están 24/7, si es que hay algún movimiento o patrón que ha salido de lo común”.

Preparados para lo que viene

Respecto al escenario que podría verse durante los próximos meses, Urzúa afirmó que “hay información que hemos ido revisando, que la ha entregado la Dirección Meteorológica de Chile, también información que hemos rescatado del NOAA -National Oceanic and Atmospheric Administration- y se visualiza que en los meses de agosto, septiembre y octubre podría materializarse el efecto de El Niño fuerte. Para ello, nosotros nos fuimos preparando también, pero creemos que los peaks del fenómeno podrían presentarse en esos meses”.

El ejecutivo también puso énfasis en las mejoras que se implementaron a partir de las lecciones rescatadas tras los daños que provocó el fenómeno climático que ocurrió en 2023, cuando las lluvias y el consecuente aumento de los caudales en los ríos afectaron varios puentes de la red ferroviaria.

“La anticipación a través del monitoreo y uso de tecnología con modelos y software de predicción creo que ha sido el principal aprendizaje nuestro, que es lo que tenemos implementado hoy en nuestra sala de monitoreo. Adaptación significa hacer cosas en la infraestructura que permitan hacerla más resiliente y la capacidad de respuesta. No somos inmunes ante los eventos, pero sí nos podemos preparar para responder rápido y recuperar nuestra condición original”, destacó Miguel Urzúa.