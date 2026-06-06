Líneas nuevas del Metro de Santiago: fechas, comunas beneficiadas y cómo cambiará tu viaje

06 jun. 2026 - 19:05 hrs.

La mayor expansión de la historia del Metro

El Metro de Santiago está en una histórica expansión. En los próximos años se sumarán nuevas líneas, extensiones y conexiones que van a cambiar la forma en que se mueve buena parte de la Región Metropolitana. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre cada proyecto.

Línea A: la conexión con el aeropuerto

La Línea A conectará el centro de Santiago con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Tendrá varias estaciones intermedias y permitirá llegar al terminal aéreo en menos de 30 minutos desde distintos puntos de la ciudad.

Línea 8: hacia el sur oriente

La Línea 8 extenderá la red hacia comunas del sector sur oriente de Santiago que hoy dependen principalmente de buses. Las comunas beneficiadas incluyen sectores de alta densidad poblacional que actualmente tienen tiempos de viaje muy elevados hacia el centro. Su apertura está proyectada en fases.

Línea 9: el nuevo eje norte-sur

La Línea 9 recorrerá un eje diferente al actual, conectando comunas del norte con el centro y el sur de la capital. Cuando esté operativa, reducirá significativamente la congestión en algunas de las estaciones más saturadas del sistema actual. El primer tramo se encuentra en etapa de planificación avanzada.

Tren Santiago-Melipilla

Aunque no es parte del Metro propiamente tal, el Tren Santiago-Melipilla es la otra gran obra de conectividad metropolitana. Unirá la capital con Melipilla a través de un recorrido que reducirá el tiempo de viaje actual a menos de una hora. Las obras avanzan y la inauguración está proyectada para los próximos años. Para revisar el estado actualizado de cada proyecto, el Ministerio de Transportes publica los avances de obras periódicamente.

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