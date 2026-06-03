Línea A del Metro de Santiago: ¿Cuándo se inaugura el tramo al aeropuerto?

03 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Llegar al aeropuerto en Metro y sin depender de tacos, buses o de gastar dinero en un taxi, ya tiene una fecha proyectada.

El pasado lunes, se cumplió año desde que el exPresidente Gabriel Boric, durante su Cuenta Pública, el anunció una de las obras más ambiciosas para el transporte capitalino: una conexión subterránea directa entre la red de Metro de Santiago y el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB).

La iniciativa, bautizada como Línea A, busca reducir considerablemente los tiempos de traslado hacia el principal terminal aéreo del país. El proyecto contempla un recorrido subterráneo de 6,5 kilómetros y un viaje estimado de apenas siete minutos entre la ciudad y el aeropuerto.

En ese momento, el mandatario destacó el alcance de la obra y afirmó que esta conexión “pondrá nuestro país y nuestra capital a la altura de las grandes ciudades del mundo”. En ese sentido, la futura Línea A también marcará un hito para la región, ya que Santiago se convertirá en la primera capital de Sudamérica con una conexión subterránea directa entre su red de Metro y un terminal aéreo.

¿Cuándo se inaugura el tramo del Metro al aeropuerto?

La entrega de la Línea A está programada para el año 2032, fecha en la que se proyecta el inicio de operaciones del recorrido que conectará directamente la red de Metro con el Aeropuerto de Santiago.

Tras el anuncio del Boric, el entonces presidente de Metro, Guillermo Muñoz, explicó que “esta nueva línea ofrecerá un servicio de alto estándar, pensado para quienes viajan por trabajo, reencuentros o nuevos comienzos. Son 6,5 kilómetros de trazado subterráneo, con entrega proyectada en 2032”.

La nueva conexión permitirá llegar al aeropuerto en solo siete minutos, lo que la transformará en una alternativa de traslado integrada al sistema de transporte de la capital.

¿Cómo será la futura Línea A?

El trazado comenzará en la comuna de Cerro Navia, específicamente en el sector donde estará ubicada la futura estación Huelén de la Línea 7, en las cercanías del Hospital Félix Bulnes. Desde ese punto, la línea será subterránea hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

El proyecto contempla una línea de tren ligero subterránea de 6,5 kilómetros, con dos estaciones, dos piques de construcción y un taller, además de trenes de menor tamaño capaces de alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

Los convoyes incorporarán tecnologías similares a las de las actuales líneas 3 y 6 del Metro, que incluyen conducción autónoma, aire acondicionado, cámaras de seguridad, puertas de andén y accesibilidad universal.

Además, se proyecta que la Línea A transporte cerca de 9,5 millones de pasajeros al año, con una tarifa estimada de $3.000 e integrada al sistema actual de Metro y RED Movilidad mediante los mismos medios de pago.

Junto con las futuras líneas 8 y 9, además de la extensión de la Línea 6 hacia Lo Errázuriz, esta iniciativa forma parte del plan de expansión de Metro a 2034, que busca ampliar la red hasta alcanzar los 231,5 kilómetros.

Todo sobre Metro de Santiago