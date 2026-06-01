Marcha contra el Gobierno y la megarreforma genera desvíos en la Alameda

01 jun. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una manifestación se desarrolló durante la tarde de este lunes en las inmediaciones de Plaza Baquedano luego de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

La movilización fue convocada bajo la consigna “El pueblo pasa la cuenta” y reunió a integrantes de diversas organizaciones sociales que expresaron su rechazo al gobierno y a la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo.

Entre las agrupaciones convocantes se encuentran la Coordinadora Feminista 8M, Modatima, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Memorarte, la Comisión Contra la Tortura y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Manifestantes cuestionan proyecto del Ejecutivo

A través de registros difundidos en redes sociales, se observó a los asistentes realizando cánticos y desplegando consignas críticas hacia el Gobierno. Además, los manifestantes se congregaron en torno a una figura que representaba al Mandatario.

“Con esa megarreforma lo único que crecerá es el bolsillo de los más ricos”, fue una de las frases repetidas durante la convocatoria.

Hasta el lugar concurrió personal policial para monitorear el desarrollo de la actividad, mientras los participantes comenzaron a desplazarse por la calzada norte de la Alameda en dirección al poniente.

Desvíos de tránsito y afectación al transporte público

Si bien al inicio de la convocatoria el tránsito se mantenía habilitado, con el paso de los minutos se implementaron desvíos para el transporte público debido al avance de los manifestantes.

La Red Metropolitana de Movilidad informó que, en dirección al oriente, el tránsito se vio afectado en la Alameda entre avenida Manuel Rodríguez y avenida Seminario.

En tanto, hacia el poniente, los desvíos para buses se extendieron desde avenida Eliodoro Yáñez hasta las inmediaciones de Metro Los Héroes.