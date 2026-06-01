Contraloría oficia a dos ministerios tras detectar "grave vulneración a la seguridad" en cárcel de Aysén

01 jun. 2026 - 20:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una sorpresiva fiscalización nocturna de la Contraloría General de la República (CGR) detectó una grave vulneración a la seguridad en un recinto penitenciario de la región de Aysén, donde el acceso principal permanecía completamente abierto y sin personal de vigilancia durante la madrugada.

El hallazgo se produjo durante una inspección realizada entre las 22:00 horas del sábado 30 de mayo y las 02:30 horas del domingo 31, cuando un equipo fiscalizador llegó sin previo aviso al Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Coyhaique.

Según constató la CGR, el portón de acceso vehicular y peatonal al recinto se encontraba completamente abierto y con la barrera de seguridad levantada. Además, en la garita destinada al control de ingreso no había ningún funcionario de Gendarmería resguardando el acceso.

La situación es especialmente grave debido a que esta misma deficiencia ya había sido observada por la Contraloría en marzo de 2025.

Contraloría ofició a los ministerios de Seguridad y Justicia

Ante la gravedad del hallazgo, la Contraloría informó que ofició a los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos para que se instruya un sumario administrativo y se adopten de forma inmediata las medidas correctivas que correspondan.

El organismo precisó que, aunque la visita forma parte de una auditoría más amplia sobre el funcionamiento de los recintos penitenciarios, la urgencia de lo detectado obligó a comunicar los antecedentes antes de que finalice el proceso de fiscalización.

La revisión en esta unidad penal continuará para analizar otros aspectos relacionados con la seguridad, el control interno y el funcionamiento administrativo.

Fiscalización sorpresa en cinco recintos penitenciarios

La inspección formó parte de un operativo simultáneo realizado durante la noche en cinco centros penitenciarios de la región de Aysén.

Además del recinto intervenido en Coyhaique, los fiscalizadores visitaron el Centro de Cumplimiento Penitenciario y la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios de la capital regional.

Asimismo, se constituyeron en el Centro de Detención Preventiva y en el Centro de Estudio y Trabajo Valle Verde, ambos ubicados en Puerto Aysén.

Plan nacional ya ha revisado 70 cárceles

La fiscalización forma parte del plan nacional que desarrolla la Contraloría para supervisar el funcionamiento de los recintos penitenciarios del país.

Hasta ahora, la iniciativa ha permitido inspeccionar 70 cárceles y centros penales en todo Chile, con foco en materias como los procedimientos de incautación de sustancias ilícitas y elementos prohibidos, el control interno, la asistencia del personal y el cumplimiento de las jornadas laborales.

Dentro de este plan, la CGR también ha retirado desde Gendarmería diversos sumarios administrativos que llevaban años sin resolución, algunos de ellos cercanos a prescribir.

Según explicó el organismo, estos procesos están relacionados principalmente con fugas de internos, consumo de drogas al interior de los recintos penitenciarios y otras irregularidades detectadas durante las fiscalizaciones.