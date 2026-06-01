Kast y Milei felicitan a De la Espriella tras su triunfo en la primera vuelta presidencial de Colombia

01 jun. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Colombia tendrá una segunda vuelta presidencial entre el candidato de derecha Abelardo De la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda, luego de que ambos se consolidaran como las opciones más votadas en las elecciones celebradas este domingo.

Con el 98,70% de las mesas escrutadas, datos de la Registraduría Nacional indican que De la Espriella obtuvo el 43,73% de los votos, mientras que Cepeda alcanzó el 40,91%, configurando una de las contiendas más estrechas de los últimos años.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria sumó 10.346.212 sufragios, mientras que Cepeda, respaldado por el presidente saliente Gustavo Petro, consiguió 9.680.548 preferencias.

Reacciones del presidente Kast

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente chileno, José Antonio Kast, quien felicitó a De la Espriella por su desempeño electoral y le deseó éxito de cara al balotaje.

"Una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región", señaló el mandatario a través de redes sociales, donde calificó el resultado como un "gran triunfo" para el candidato del movimiento Defensores de la Patria.

Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por su gran triunfo en la elección y le deseo el mayor de los exitos en la segunda vuelta. Una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región — José Antonio Kast Rist ???? (@joseantoniokast) June 1, 2026

Milei destaca "anhelo de libertad" en Colombia

Desde Argentina, el presidente Javier Milei también celebró el resultado de la elección y destacó lo que describió como una señal de cambio por parte del electorado colombiano.

El mandatario libertario felicitó tanto a De la Espriella como a los ciudadanos colombianos por la jornada electoral y aseguró que el resultado refleja "el anhelo de libertad y progreso" de la población.

Además, sostuvo que una eventual victoria del candidato de derecha en segunda vuelta permitiría a Colombia retomar un rumbo centrado en la defensa de la libertad económica y las instituciones democráticas.

LA LIBERTAD AVANZA



Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral.



Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad… — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2026

Con el respaldo explícito de varios líderes de la derecha latinoamericana y una campaña que promete intensificarse durante las próximas semanas, De la Espriella e Iván Cepeda se preparan para una segunda vuelta que definirá el futuro político de Colombia y que será seguida de cerca por toda la región.

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