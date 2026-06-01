Quién es el único sospechoso por el femicidio de Agostina Vega y por qué podría pasar el resto de su vida en la cárcel

01 jun. 2026 - 18:32 hrs.

Claudio Barrelier es un exempleado municipal. Tenía 33 años al momento de su detención y era conocido por la familia de Agostina: había sido pareja de Melisa Heredia, la madre de la adolescente, y mantenía con ella una relación descrita como "de amistad".

No era la primera vez que Barrelier se veía envuelto en un hecho grave. El padre de Agostina, Gabriel Vega, supo durante la búsqueda que el sospechoso tenía una causa de 2024 por privación ilegítima de la libertad de una mujer, por la cual estuvo detenido 20 días. En el barrio recuerdan que aquella mujer salió medio desnuda a la calle, gritando.

Esa víctima anterior también habló tras el femicidio de Agostina. La joven que denunció a Barrelier en mayo de 2025 por privación ilegítima de la libertad rompió el silencio y aseguró que ella también pudo haber sido víctima de un desenlace similar: "Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte de salir".

La noche del 23 de mayo: la última vez que Agostina fue vista con vida

La tarde del sábado 23 de mayo, Agostina estuvo con su madre, su hermano menor y Barrelier en un predio donde se jugaban torneos de fútbol, y también coincidieron en un cumpleaños de conocidos.

Esa misma tarde, la adolescente le mandó un mensaje de audio a una amiga: "No sé, porque tengo que ir con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar". En su estado de WhatsApp puso "alto escape" por unos minutos.

El testimonio de Ariel, un colectivero, permitió saber qué más hizo Agostina ese día: la chica le pidió que la llevara hasta Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico. En el trayecto le contó que iba a encontrarse "con el novio de su mamá" para hacerle una "sorpresa". El chofer describió que estaba tranquila, contenta y conversadora. Al llegar, Barrelier la estaba esperando en la esquina, se acercó al auto, pagó el viaje y se fueron caminando juntos "como si se conocieran".

Las versiones contradictorias del sospechoso

Desde el primer momento, Barrelier incurrió en contradicciones que profundizaron las sospechas en su contra.

La madre de Agostina le envió un mensaje a Barrelier alrededor de la 1 de la mañana del domingo 24 preguntando qué le había pedido su hija. Él respondió que le había pedido que la llevara a la casa de un amigo y que le dijo que no tenía movilidad. Pero unas horas después cambió su versión: reconoció que sí había estado con Agostina, que le había pagado el colectivo, y que la acompañó hasta un "auto rojo" en el que la adolescente se había ido con un "noviecito".

Durante los primeros días de la búsqueda, el sospechoso ofreció distintas versiones sobre lo ocurrido: primero negó haber visto a la adolescente, luego admitió que había estado con ella y, posteriormente, reconoció su presencia en la zona donde finalmente fueron hallados los restos.

Las pruebas que lo señalan

La evidencia acumulada contra Barrelier es contundente y múltiple.

La Justicia accedió a los registros de una cámara de seguridad que mostraba al hombre entrando con una adolescente en su casa de Juan del Campillo 878 en el barrio Cofico. Un video de la misma cámara captó su salida con un tacho y unas bolsas que cargó en un Ford Ka negro el lunes 25 a media mañana. Otras cámaras lo mostraron ingresando en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, adonde ese último sábado fueron encontrados los primeros restos de la víctima.

En un nuevo allanamiento a la casa de Cofico, se detectaron rastros de sangre con luminol y los peritos levantaron rastros biológicos y secuestraron trapos y artículos de limpieza, reforzando la hipótesis de que ese lugar sería la escena del crimen.

Lo que reveló la autopsia: la acusación se agrava a femicidio

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Agostina fue ahorcada y que además fue abusada sexualmente. También descartaron que haya estado embarazada.

El informe pericial situó la hora de la muerte entre la 1 y las 3 de la madrugada, alimentando la hipótesis de que el crimen se produjo en el hogar del principal sospechoso. El análisis forense reveló signos de extrema violencia.

A raíz de estos resultados, el fiscal Raúl Garzón elevó la imputación del único detenido a femicidio, delito que contempla una pena de prisión perpetua. La Justicia hizo lugar al pedido que presentó el abogado Carlos Nayi, que representa a la madre de la menor.

El estado actual del acusado

Barrelier, el único detenido e imputado por el asesinato de la niña de 14 años, amenazó con quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, donde permanecía alojado. Fue asistido de inmediato por personal penitenciario y recibió atención médica. Como medida preventiva, quedó bajo observación psiquiátrica permanente y con controles especiales para evitar que vuelva a atentar contra su integridad física.

Mientras tanto, los investigadores intentan determinar si hubo otras personas que colaboraron en el encubrimiento o traslado del cuerpo. Aunque esa hipótesis sigue bajo análisis, por el momento Barrelier continúa siendo el único detenido por el femicidio.

El caso ha derivado en movilizaciones masivas en Córdoba y en todo el país, con familias, vecinos y organizaciones sociales reclamando justicia por una adolescente que salió una noche a hacerle una sorpresa a su mamá y nunca regresó.