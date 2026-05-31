CyberDay: Estas son las marcas que participan del evento

31 may. 2026 - 19:00 hrs.

Este lunes comienza una nueva edición del CyberDay, evento que permitirá a las personas poder acceder a descuentos y ofertas en cientos de productos y servicios al momento de comprar vía online.

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se extenderá desde este lunes 1 hasta el miércoles 3 de junio y se podrá acceder a las rebajas exclusivamente comprando por Internet.

Estas son las marcas que participan del CyberDay

Para esta edición, el evento contará con la participación de 572 marcas oficialmente adheridas, entre las que se encuentran tiendas de retail, pymes, agencias de viajes, entre muchas otras.

Algunas de las marcas confirmadas son las siguientes:

Mercado Libre

Juan Valdéz

Viajes Falabella

Florsheim

Construmart

Columbia

Banana Republic

Oster

Head

Fensa

Boss

Sleve

Alisha Perfumes

Farmacias Knop

Reuse

Auto Planet

Fashions Park

Adidas

Amphora

Despegar

Emma

Trek

Ópticas Schilling

Si quieres revisar el listado completo de todas las marcas que estarán presentes en el CyberDay, haz clic en el siguiente enlace.

Para evitar las complicaciones al momento de comprar, como la caída o colapso de los sitios web, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), entidad organizadora del evento, sugiere evitar ingresar a estos durante las primeras horas del CyberDay.

También es importante verificar los precios, pues muchas veces se denuncia que se "inflan" los valores de los productos para luego aplicar los descuentos. Para esto, se pueden utilizar sitios como knasta.cl, un portal que permite revisar el historial de montos por los que se ha vendido un artículo.

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