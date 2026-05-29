¿Planeas comprar en el Cyberday un viaje para vacaciones de invierno? Estos son los destinos más elegidos por los chilenos

29 may. 2026 - 08:15 hrs.

El CyberDay es uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año en Chile, y esta vez llega en un momento especialmente oportuno. Con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, muchas familias están en plena etapa de planificación, buscando opciones para aprovechar los días libres de los colegios.

De acuerdo al calendario escolar 2026 del Ministerio de Educación, las vacaciones de mitad de año comienzan el 22 de junio, lo que deja poco tiempo para organizarse. En ese contexto, el CyberDay, que se realizará entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio, se convierte en una ventana ideal para cerrar pasajes, alojamiento y servicios de viaje con descuentos.

Viajar al extranjero durante el invierno chileno es una práctica que ha ido creciendo año a año, especialmente entre familias con niños en edad escolar. La combinación de días libres prolongados y las ganas de escapar del frío impulsa a muchos hogares a buscar destinos cálidos fuera del país, preferentemente en la región.

Destinos más elegidos

Brasil encabeza con claridad las preferencias de los viajeros chilenos para la época de invierno. Según cifras oficiales de la Junta de Aeronáutica Civil, en el período junio-julio de 2025 se registraron 321.323 salidas hacia ese país desde territorio nacional, una cifra que prácticamente duplica a la del segundo lugar, Argentina, con 172.492 viajeros, seguido de cerca por Perú con 147.825.

Dentro de Brasil, São Paulo fue la ciudad que más chilenos recibió, con 161.034 pasajeros, aunque parte de ese flujo corresponde a viajeros en tránsito hacia otros destinos. Río de Janeiro, con 81.313 llegadas, y Florianópolis, con 37.571, completaron el podio de las ciudades brasileñas más visitadas por compatriotas durante esos meses.

Estados Unidos también figura entre los destinos más elegidos, ocupando el cuarto lugar con 84.536 viajeros en ese período. Miami concentra gran parte de ese flujo, con 38.777 pasajeros, consolidándose como el principal punto de entrada al país norteamericano para los turistas chilenos en invierno.

Ciudad de Panamá es otro destino relevante, con 47.204 aterrizajes registrados. En muchos casos funciona como puerta de entrada hacia el Caribe, siendo el punto de conexión hacia destinos como República Dominicana, Aruba, Puerto Rico y Jamaica, que también atraen a familias chilenas en busca de sol y playa.

Viajar con niños implica considerar variables que en un viaje en solitario pasan a segundo plano. Un imprevisto médico en el extranjero puede complicar seriamente cualquier vacación, y contar con una cobertura de asistencia adecuada es una de las decisiones más prácticas que una familia puede tomar antes de salir del país.

En esa línea, para quienes planifican su viaje durante el CyberDay, vale la pena revisar también las opciones de seguro disponibles en el evento. Assist Card Chile cuenta con el plan Privileged Multitrip, que incluye hasta dos hijos menores de 21 años sin costo adicional y una cobertura en asistencia médica de hasta USD 300.000 por persona, una cifra que da margen real ante situaciones de emergencia en el extranjero.

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