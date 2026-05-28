AliExpress se sumará por primera vez al CyberDay con descuentos de hasta un 90%: Conoce cómo acceder

28 may. 2026 - 16:58 hrs.

¿Qué pasó?

AliExpress, plataforma de comercio electrónico minorista propiedad del gigante chino Alibaba Group, se sumará por primera vez al CyberDay con descuentos que llegarán hasta un 90% en productos seleccionados.

Si bien el evento de comercio electrónico tendrá su fecha oficial en nuestro país los próximos 1, 2 y 3 de junio, los descuentos para la tienda de origen chino comenzarán oficialmente el 29 de mayo y culminarán el 10 de junio.

Descuentos en marcas exclusivas

El enfoque de la campaña tendrá como protagonistas a las marcas de la sección Brand+, apartado dedicado a la participación de grandes firmas que garantizan la autenticidad de los productos y que además cuenta con envío gratuito. Este beneficio es clave, ya que para muchas personas existe el prejuicio de que todo lo comprado en este tipo de plataformas es de baja calidad o no cumple con los estándares mínimos.

Algunas de las grandes marcas que participan en esta sección de la tienda son Lenovo, conocida mundialmente por sus dispositivos electrónicos; AJAZZ, destacada por sus mouse y teclados enfocados en el público gamer; y 70mai, marca que resalta por distribuir productos para la seguridad inteligente al volante.

¿Cómo acceder a las ofertas?

Para aprovechar estas promociones, los usuarios chilenos podrán ingresar directamente al sitio web oficial de AliExpress o descargar su aplicación móvil, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android.

Además de los descuentos, la plataforma anunció que potenciará la experiencia de compra en el país mediante opciones de envío local (envío desde Chile) y la habilitación de puntos físicos de retiro, lo que promete acortar drásticamente los tiempos de espera y ofrecer mayor flexibilidad en las entregas

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