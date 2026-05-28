Mujer sale caminando después de recibir una doble patada de caballo en plena transmisión en vivo

28 may. 2026 - 18:06 hrs.

El video dura apenas 10 segundos, pero fue suficiente para volverse viral en todo el mundo: una trabajadora ecuestre recibe una potente patada doble de un caballo de carreras, sale disparada por los aires y cae al suelo frente a las cámaras. Lo que sorprendió a todos fue lo que pasó después: se levantó y caminó.

El incidente ocurrió el 26 de mayo de 2026 en el Redcar Racecourse, un hipódromo del noreste de Inglaterra, durante una jornada de carreras transmitida en vivo.

Quién es la afectada

Chloe Briody, de 25 años, es travelling head groom del entrenador Richard Fahey y su hijo Peter, un cargo que en el mundo ecuestre equivale a jefa de cuadra itinerante: la persona responsable de acompañar y cuidar a los caballos en las competencias fuera del establo habitual. Es, en otras palabras, alguien con experiencia y no una principiante.

En el momento del incidente, Chloe se encontraba en el paddock —el área donde los caballos desfilan antes de la carrera— revisando los estribos de un ejemplar llamado Kameko Fever, un potro de 3 años.

🇬🇧 A groom was sent flying after a horse kicked her during a live broadcast at Redcar Racecourse.



She walked away with bruises, which is basically a 5-star outcome when a horse decides you’re the problem.pic.twitter.com/l4Wa0GzJtx — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 28, 2026

Por qué reaccionó así el caballo

Ese día, Kameko Fever competía por primera vez con cheekpieces, unas anteojeras laterales que restringen el campo visual del animal para mantenerlo enfocado durante la carrera. El problema es que esa misma restricción crea puntos ciegos pronunciados hacia los lados y hacia atrás.

Cuando Chloe se acercó para revisar los estribos, lo hizo desde un ángulo que el caballo no pudo ver. El potro, ya con la adrenalina propia de una jornada de carreras, se asustó y reaccionó como lo hacen los caballos ante una amenaza percibida desde atrás: con una patada doble hacia atrás, potente y sin advertencia. El impacto la lanzó por el aire.

El desenlace

Chloe fue atendida de inmediato en el lugar y trasladada al hospital por precaución. El diagnóstico fue mucho mejor de lo que el video hacía temer: solo moretones. Sin fracturas, sin lesiones graves. El entrenador Fahey confirmó que estaba "un poco adolorida pero bien" y que se esperaba su regreso al trabajo en los próximos días.

Kameko Fever, por su parte, corrió igual y terminó en el puesto 11.

Por qué el resultado fue extraordinariamente afortunado

Una patada de caballo adulto puede generar una fuerza de entre 1.500 y 2.000 kilos por metro cuadrado. Son una de las causas más frecuentes de lesiones graves y muertes en el trabajo ecuestre a nivel mundial. Que Chloe haya salido caminando de una patada doble, directa al cuerpo, es estadísticamente excepcional.

El video fue compartido por el presentador Mario Nawfal en X, donde acumuló millones de vistas en pocas horas. Los comentarios mezclaron el alivio con consejos sobre seguridad: nunca acercarse a un caballo desde atrás sin avisar con la voz, ser especialmente cuidadoso cuando el animal usa anteojeras, y recordar que incluso los profesionales más experimentados pueden enfrentar situaciones de riesgo en cuestión de décimas de segundo.