Estados Unidos evaluaría retirar el apoyo a Reino Unido sobre su soberanía en las Islas Malvinas

24 abr. 2026 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

La administración de Donald Trump ha comenzado a evaluar la posibilidad de modificar su histórico respaldo diplomático a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

De acuerdo con información revelada por la agencia Reuters, la filtración de un correo interno del Pentágono expone el malestar de Washington ante la negativa de Gran Bretaña y otros aliados europeos de respaldar las acciones militares contra Irán.

El gobierno estadounidense habría interpretado esta falta de apoyo como una renuencia injustificada, lo que ha llevado al Departamento de Defensa a estudiar represalias diplomáticas contra lo que denominan "posesiones imperiales" de sus aliados.

¿Qué otras medidas evalúa Estados Unidos según el correo filtrado del Pentágono?

La posible modificación de la postura estadounidense se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Donald Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer.

El mandatario norteamericano ha expresado públicamente su frustración por la falta de colaboración en el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y por las restricciones impuestas al uso de bases militares y espacio aéreo por parte de algunos países europeos.

Razón por la que, según Reuters, EE. UU. también estaría evaluando suspender a España de la OTAN.

Paralelamente, se observa un fortalecimiento en la relación bilateral entre Estados Unidos y el gobierno de Javier Milei. Durante una reciente visita oficial, funcionarios del Departamento de Estado resaltaron el compromiso de Argentina en la lucha contra el terrorismo y anunciaron un incremento en la asistencia técnica, equipamiento militar y adiestramiento para las fuerzas de seguridad locales.

Subsecretario de Estados Unidos. DiNanno

Cooperación militar entre Estados Unidos y Argentina

Como parte de este acercamiento, se ha confirmado la realización de un ejercicio militar conjunto denominado "Daga Atlántica", programado para el mes de mayo.

Esta actividad, que tendrá una duración de 42 días, se desarrollará en diversas sedes argentinas como Puerto Belgrano, Moreno y Córdoba, marcando un hito en la cooperación táctica y operacional entre ambas naciones.

Finalmente, Washington ha manifestado su preocupación por la influencia de otras potencias en la región, específicamente sobre el avance de infraestructura estratégica de origen chino en suelo argentino.

En este sentido, la administración de Trump busca equilibrar los intereses comerciales con la seguridad nacional, reafirmando una agenda común con el Cono Sur para enfrentar desafíos como el crimen organizado y el narcoterrorismo.

"Entiendo que Estados Unidos y Argentina tienen una relación comercial muy compleja con los chinos. Tenemos que equilibrar nuestros intereses comerciales con los de seguridad nacional. El Presidente (Trump) viajará en un par de semanas, y somos optimistas en que podremos equilibrar ambos aspectos”, destacó el subsecretario de Estados Unidos, DiNanno.

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