Es el único país de Sudamérica sin tren y ahora contará con un moderno ferrocarril gracias al apoyo de Emiratos Árabes Unidos

12 jun. 2026 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

En el mapa ferroviario de Sudamérica, hay un vacío difícil de ignorar. Paraguay lleva más de 25 años sin contar con una red de trenes en funcionamiento, una particularidad que lo convirtió en el único país de la región sin este medio de transporte.

Sin embargo, esta realidad comienza a romperse. El gobierno guaraní anunció una ley que abre el camino para la construcción de un moderno sistema ferroviario eléctrico en el área metropolitana de Asunción.

La normativa fue oficializada como la Ley 7434/2025, "De la Reforma del Tren de Cercanías", y publicada en la Gaceta Oficial de la Presidencia de la República, dando pie para avanzar con el proyecto.

Así será el nuevo tren en Paraguay

El proyecto contempla un sistema ferroviario de dos etapas. La primera parte conectará Asunción con Luque a través de un trazado de aproximadamente 20 kilómetros. En una fase posterior, el recorrido se extenderá hasta Ypacaraí, alcanzando cerca de 44 kilómetros en total.

El sistema tendría una capacidad estimada de 40.000 pasajeros diarios y busca reducir los tiempos de traslado y la congestión vehicular en una de las zonas más transitadas del país.

Desde el Ministerio del Ambiente de paraguay, el ministro Rolando de Barros destacó el carácter sostenible del proyecto. “El tren es cultura, es cultura viva, pero también es desarrollo sostenible, este tren eléctrico que va a usar 100% de energía generada en nuestro país”, señaló.

Imagen creada con inteligencia artificial

Ayuda de Emiratos Árabes Unidos

El proyecto se ejecutará mediante un acuerdo de cooperación directa entre los gobiernos de Paraguay y Emiratos Árabes Unidos, sin intermediación de empresas privadas en la fase de coordinación inicial.

Participarán la empresa estatal Etihad Rail PJSC y Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), a través de una Sociedad de Objeto Específico, con una participación del 75% para la firma extranjera y 25% para Fepasa.

El costo estimado del proyecto ronda los 400 millones de dólares en su fase preliminar, con financiamiento mixto entre recursos públicos e internacionales.

¿Cuándo inician las obras?

Según lo proyectado por el Ejecutivo, la construcción del tren de cercanías comenzaría en abril de 2027, una vez completadas las etapas técnicas y administrativas pendientes.

Cabe recordar que el último servicio ferroviario en el país dejó de operar a fines de los años 90, ante la falta de inversión y daños en su infraestructura.

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