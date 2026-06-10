Nuevos plazos para la primera revisión técnica de autos nuevos: Conoce los detalles que dio Louis de Grange sobre el cambio

10 jun. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

Los propietarios de vehículos nuevos podrían tener más tiempo antes de realizar su primera revisión técnica, luego de una modificación normativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La medida permitirá ampliar la vigencia del Certificado de Homologación Individual (CHI), documento que acredita que un vehículo nuevo cumple con las exigencias de seguridad, emisiones contaminantes, ruido y dimensiones para circular en el país.

Con ello, los vehículos livianos, medianos y motocicletas nuevos quedarán exentos de realizar su primera revisión técnica durante un período inicial de hasta 48 meses.

¿Qué cambia con la nueva normativa?

Hasta ahora, los vehículos nuevos debían someterse a su primera revisión técnica a los 36 meses. Con la modificación reglamentaria, ese plazo se extenderá en 12 meses más.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, explicó:

"La Contraloría General de la República tomó razón de una modificación reglamentaria por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que permite que los vehículos nuevos puedan obtener su primera revisión técnica a los tres años en vez de a los dos años como ocurría hasta ahora."

El biministro también señaló que la medida considera un beneficio adicional para quienes realicen las mantenciones periódicas de su vehículo en el concesionario donde fue comprado.

En esos casos, el plazo aumentará de cinco a seis años, ya que "el concesionario reemplaza el certificado de la revisión técnica", añadió la autoridad.

“Estas son medidas que facilitan el día a día, son medidas de facilitación regulatoria para mejorar la calidad de vida de las personas”, indicó de Grange.

Respaldos de la medida

Desde la cartera también señalaron que, al comparar la situación chilena con otros países, en Europa la primera revisión técnica suele realizarse al cuarto año.

En Sudamérica, en tanto, se efectúa al tercer año en Brasil y Argentina, mientras que en Colombia el plazo llega hasta el sexto año.

El ministerio además revisó los resultados de las primeras revisiones técnicas realizadas durante 2024 en Chile. Según el análisis, los niveles de rechazo fueron bajos, lo que reflejaría que los vehículos revisados presentaban condiciones adecuadas para circular.