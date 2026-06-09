Restricción vehicular: ¿Qué autos no pueden circular este miércoles 10 de junio en Santiago?

09 jun. 2026 - 23:15 hrs.

¿Qué pasó?

La restricción vehicular 2026 sigue vigente para toda la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Se trata de una medida que busca enfrentar la contaminación ambiental durante el periodo más frío del año en la Región Metropolitana.

La normativa aplica de lunes a viernes, a excepción de días festivos, entre las 07:30 y 21:00 horas, para todo automóvil que no cuente con sello verde. En caso de tener este último, la restricción va dirigida a aquellos que estén inscritos antes del 1 de septiembre de 2011.

La multa por infringir esta medida oscila entre 1 y 1,5 UTM ($71.506 y $107.259), aunque su valor final depende de los juzgados de policía local.

¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

Para los automóviles, station wagons y similares con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del 2011, los dígitos con restricción este miércoles son 2-3.

La norma también aplica para vehículos sin sello verde. Están restringidos aquellos con patentes terminadas en 4-5-6-7.

Estos últimos tienen prohibición absoluta para circular en el anillo Américo Vespucio, independiente del último dígito de la placa patente.

En el caso de las motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, se restringe la circulación para las que terminen en 2-3.

Los buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales de pasajeros sin sello verde que terminen en 4-5-6-7 no pueden circular entre las 10:00 y las 16:00 horas.

El transporte de carga sin sello verde cuya patente termine en 4-5-6-7 no puede circular de 10:00 a 18:00 horas.