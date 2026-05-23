Decretan alerta ambiental para la Región Metropolitana este domingo por mala calidad de aire: Así regirá la restricción vehicular

23 may. 2026 - 23:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial decretó alerta ambiental en la Región Metropolitana para este domingo 24 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas adversas y a la mala calidad del aire prevista para la capital.

La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población ante el aumento de contaminación ambiental.

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets, en toda la región.

¿Cómo regirá la restricción vehicular este domingo 24 de mayo?

Por tratarse de un día domingo, no rige la restricción vehicular, pero sí se mantienen el resto de las limitaciones.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

#𝗚𝗘𝗖_𝗥𝗠 | Se mantienen las malas condiciones atmosféricas para la jornada de mañana y altas concentraciones de contaminantes en la cuenca Stgo, x lo q el pronóstico de Calidad del Aire para este domingo 24/05 es ALERTA AMBIENTAL en la #RM



📲 Info: https://t.co/Z20H71cDCv pic.twitter.com/E5TwHpN3Xn — Seremi M.Ambiente RM 🌿 (@MMAMetropolitan) May 24, 2026

Asimismo, continúa prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente desde el 1 de marzo y el 31 de octubre.

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