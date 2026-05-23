Continúa búsqueda de joven desaparecida en Melipilla: Amiga denuncia falta de información sobre investigación
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Makarena Tolosa Cárdenas, de 29 años, permanece desaparecida desde el pasado 8 de mayo, luego de ser vista por última vez en el sector de San Daniel con La Estrella, comuna de Melipilla, alrededor de las 21:00 horas.
La denuncia por presunta desgracia fue realizada por Isabella Briones, amiga de la joven y con quien convivía en esa ciudad de la Región Metropolitana.
Según los antecedentes entregados por cercanos, el día de su desaparición, Makarena acompañó a su hermana a realizar un trámite legal y posteriormente debía regresar a su domicilio.
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Sin embargo, otra amiga, según contó Isabella Briones, le manifestó que la joven le comunicó que no volvería a casa, "ya que se quedaría compartiendo con un tío", quien presuntamente le entregaría un teléfono celular o dinero.
De acuerdo con ese relato, Makarena fue acompañada hasta un paradero de locomoción colectiva y, desde ese momento, se perdió todo rastro de su paradero.
En medio de la incertidumbre, Isabella Briones realizó una solicitud de antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI). No obstante, aseguró que no ha podido acceder a información sobre el avance del caso debido a que no es familiar directa de la joven, pese a haber sido quien presentó la denuncia por presunta desgracia. “La desesperación me está volviendo loca”, expresó.
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