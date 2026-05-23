Codelco y cifra errónea de producción: Más de 6.000 trabajadores deberán devolver bonos por un valor total de US$14,3 millones

23 may. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos días se conoció que el directorio de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, tomó conocimiento de una auditoría interna que detectó desviaciones en el registro de producción de cobre del año 2025, cifras que equivalen "aproximadamente al 2% de la producción propia de la compañía informada para el año".

Como resultado, la empresa desvinculó a un ejecutivo, amonestó a otros profesionales involucrados y presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

Devolución de dinero

Lo anterior implicará que más de 6 mil trabajadores de Codelco deberán restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción del 2025.

La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, CACE, de Codelco, Tamara Agnic, señaló a La Tercera que “la corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores. Ese proceso involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones”.

Si se divide ese monto por los más de 6.000 empleados, cada uno de ellos debería devolver una cifra similar de $2.000.000.

Para cerrar, señaló que “el proceso debe realizarse con gradualidad y apego a derecho, considerando que se trata de personas que recibieron pagos calculados sobre la base de información corporativa que posteriormente fue corregida como resultado de la auditoría”.

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