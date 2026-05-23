¿Desde qué edad recibes el monto máximo del Bono Compensación por expectativa de vida?

23 may. 2026 - 10:00 hrs.

Gracias a la reforma a las pensiones surgió el Bono de Compensación por Expectativa de Vida, un aporte con el que se busca disminuir la brecha existente en el pago de pensiones entre hombres y mujeres y que se entrega de manera automática, por lo que no es necesario postular.

Al momento de la jubilación, los ahorros que recibirá una persona pensionada se calculan según los años de servicio, y ya que las mujeres se retiran a menor edad que los hombres, sus pensiones suelen ser disminuidas.

¿Desde qué edad se puede recibir el monto máximo?

Por parte del Instituto de Previsión Social (IPS) dieron a conocer que la compensación mínima será de 0,25 unidades de fomento (UF).

En cuanto al pago máximo del beneficio, podrán comenzar a recibirlo las mujeres desde los 65 años de edad y se verá reflejado desde esa edad en su respectiva pensión y no antes, aunque se haya pensionado en años anteriores.

¿Se pueden suspender los pagos de la compensación por expectativa de vida para mujeres?

Así como existen algunos requisitos que cumplir para recibir el beneficio, también hay algunos motivos por los que se puede perder el aporte en caso de no tenerlos en cuenta.

Podrán perder la compensación por expectativa de vida las mujeres que:

Fallezcan.

Permanezcan fuera de Chile por más de 180 días, continuos o no, dentro de un mismo año calendario.

No cobren el beneficio por seis meses consecutivos.

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