Reina Total: Cecilia Boloco celebró su cumpleaños número 61 en México y junto a su pareja

23 may. 2026 - 10:19 hrs.

Cecilia Bolocco, exMiss Universo, compartió a través de su Instagram la especial celebración de su cumpleaños número 61, marcada por una escapada a las costas de México junto a su pareja.

El pasado 19 de mayo, la animadora celebró su nueva vuelta al sol en las exclusivas playas de Tulum, México, donde disfrutó de unos días de descanso y un festejo distinto.

Una celebración especial

A través de una publicación en redes sociales, mostró diversos registros de la experiencia, incluyendo postales junto a su pareja, recorridos por el destino turístico y momentos de relajación bajo el sol.

Además de compartir imágenes del viaje, la comunicadora aprovechó la instancia para agradecer las numerosas muestras de cariño que recibió por parte de sus seguidores y cercanos en el día de su cumpleaños.

“Amo México y a todos ustedes que me han enviado tanto cariño. ¡Gracias de corazón!”, escribió junto a las fotografías.

"Estas fotos son del mismo día 19 de mayo en la playa donde, como regalo, nos encontramos con un nido de tortugas!!!!!Que ternura más grande!!!!", cerró.

View this post on Instagram A post shared by Cecilia Bolocco (@ceciliabolocco)

Todo sobre Cecilia Bolocco