La ONU respalda a Mbappé tras ataques racistas y exige "combatir la discriminación"

08 jul. 2026 - 02:15 hrs.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Oficina de Derechos Humanos, condenó este martes las declaraciones racistas dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé y expresó su respaldo al jugador, asegurando que este tipo de discursos no puede ser normalizado.

El pronunciamiento fue realizado por el portavoz de ONU Derechos Humanos, Thameen Al-Kheetan, quien calificó como "despreciables" los comentarios realizados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

El organismo advirtió que este episodio "lamentablemente, no es un caso aislado", sino parte de un fenómeno más amplio que continúa afectando al fútbol y al deporte en general.

La ONU alerta por el aumento de incidentes racistas

En su declaración, la ONU señaló que los reportes de incidentes racistas registrados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 evidencian que la discriminación sigue siendo un problema persistente en las competencias deportivas.

Asimismo, recordó que quienes ejercen cargos públicos tienen una responsabilidad mayor al momento de referirse a estos temas y deben contribuir a combatir el racismo, la discriminación y los discursos de odio, en lugar de promoverlos o validarlos.

Llamado a Estados, organizaciones deportivas y redes sociales

La Oficina de Derechos Humanos hizo un llamado directo a los Estados y a las organizaciones deportivas para que adopten medidas concretas destinadas a prevenir actos de racismo y cualquier otra forma de discriminación.

Además, sostuvo que deben existir mecanismos de rendición de cuentas independientes y eficaces para sancionar este tipo de conductas.

En la misma línea, la ONU afirmó que las empresas de redes sociales también tienen la responsabilidad de prevenir y enfrentar la discriminación racial y los abusos xenófobos en sus plataformas, en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.