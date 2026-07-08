Suspenden las clases en la Región de Los Ríos por intenso sistema frontal

08 jul. 2026 - 00:03 hrs.

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de Los Ríos informó la suspensión de clases en todos los establecimientos de la región para este miércoles 8 de julio, debido al intenso sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

La decisión fue comunicada durante la noche de este martes y responde a la evaluación realizada por los organismos técnicos ante las condiciones meteorológicas pronosticadas para la región, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y comunidades educativas.

¿Qué informó la Seremi de Educación?

A través de un comunicado oficial, la Seremi de Educación explicó que la medida se adoptó tras analizar los efectos del evento meteorológico.

"Informamos que, producto del sistema frontal presente, y a la evaluación de los órganos técnicos pertinentes, se suspenden las clases para la jornada del miércoles 8 de julio de 2026 en la Región de Los Ríos", señaló la autoridad.

La suspensión aplica para toda la región durante la jornada de este miércoles.

Autoridades mantendrán monitoreo del sistema frontal

Desde la Seremi indicaron que continuarán siguiendo la evolución del sistema frontal en coordinación con los organismos competentes para evaluar el desarrollo de las condiciones climáticas.

Asimismo, señalaron que cualquier nueva medida o actualización será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la autoridad educacional.