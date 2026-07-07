Se esperan hasta 80 mm: Meteorología actualiza alarma por "precipitaciones intensas" en dos regiones

07 jul. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este martes una actualización de la alarma por precipitaciones "intensas" para las próximas horas en dos regiones de la zona sur del país.

Cabe destacar que, previamente, la DMC había informado que este evento se desarrollaría entre la madrugada del martes 7 y madrugada del miércoles 8 de julio, alcanzando hasta 120 milímetros (mm) de agua.

¿Dónde y cuándo se registrará el evento?

Según el organismo, se esperan "precipitaciones intensas con isoterma cero alta en corto periodo de tiempo", debido a una condición sinóptica de sistema frontal.

De acuerdo a la actualización, ahora el fenómeno se dará entre la noche de este martes 7 y la mañana del miércoles 8 de julio.

Las zonas afectadas corresponden a la precordillera y cordillera de la región de La Araucanía; y el litoral, cordillera costa, precordillera y cordillera de la región de Los Ríos.

¿Cuánta agua caerá?

Región de La Araucanía

Precordillera: 40-65 mm

40-65 mm Cordillera: 30-65 mm

30-65 mm Isoterma cero: 2900-2300 m

Región de Los Ríos

Litoral: 40-70 mm

40-70 mm Cordillera Costa: 60-80 mm

60-80 mm Precordillera: 40-70 mm

40-70 mm Cordillera: 35-50 mm

35-50 mm Isoterma cero: 2800-2000 m

¿Qué significa una alarma meteorológica?

Según la DMC, con la emisión de una alarma "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas".

"Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias", agregan desde la entidad.

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