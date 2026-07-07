Operación Renta: Tesorería retuvo más de $20 mil millones a deudores del CAE
- Por Aton
¿Qué pasó?
La Tesorería General de la República (TGR) retuvo un total de $20.208 millones a 131.119 contribuyentes con deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), en el marco de la Operación Renta 2026.
Lo anterior se dio a conocer en el balance que este martes presentó la TGR junto al Servicio de Impuestos Internos (SII). En el proceso, se recibió un total de 5.111.367 declaraciones, aproximadamente un 1% más que durante el 2025.
Del total, 3.534.132 correspondieron a personas naturales y 1.577.235 a empresas. Las declaraciones que resultaron con pago suman $6,1 billones, mientras que las que solicitaron devolución alcanzaron a $4,9 billones.Ir a la siguiente nota
Retención a deudores del CAE
De acuerdo al balance, la recaudación por compensación a deudores del CAE se aplicó en las tres emisiones de devolución de impuestos.
En la primera etapa fueron afectados 43.721 deudores CAE, por $5.712 millones; en la segunda, 47.899 contribuyentes, por $7.763 millones; y en la tercera, 39.499 personas, por $6.733 millones.
Otros resultados
Según la TGR, del total de declaraciones que solicitaban devolución de impuestos, 2.797.715 contribuyentes lo recibieron, por $3,25 billones. Esto, luego de aplicar retenciones y/o compensaciones a 740.512 personas por $162.766 millones.
De los contribuyentes beneficiados con las devoluciones, 2.537.285 son personas naturales y 260.430 empresas.
Respecto de los deudores de pensión de alimentos, se aplicaron retenciones a 36.817 contribuyentes, por un total de $5.797 millones, cifra superior a las de este tipo realizadas en años anteriores.
Otras compensaciones aplicadas corresponden a deudos por subsidio al empleo (Sence), a instituciones de salud y previsionales, entre otras.
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