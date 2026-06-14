"Mi carrera salió entre 40 y 45 millones de pesos": Pollo Castillo también sufrió el embargo de sus cuentas por deuda del CAE

14 jun. 2026 - 12:43 hrs.

Una inesperada confesión realizó Benjamín "Pollo" Castillo durante su participación en el podcast Al Borde, del canal de streaming Once, donde reveló que terminó pagando una millonaria suma por concepto del Crédito con Aval del Estado (CAE) tras años de morosidad.

La conversación surgió cuando el conductor del programa, Rodrigo "Gallina", le consultó directamente si el monto final de la deuda había alcanzado los $20 millones. La respuesta del influencer sorprendió a todos los presentes.

Según relató, estudió Ingeniería Civil Industrial y tardó más tiempo de lo estimado en terminar la carrera. "Mi carrera era Civil Industrial y me demoré un año más en sacarla, entonces mi carrera salió entre 40 y 45 millones de pesos, más la morosidad y todo...", explicó.

La deuda de Pollo Castillo

Durante la conversación, el creador de contenido aseguró que siempre estuvo consciente de que debía pagar el crédito, aunque durante varios años priorizó utilizar su dinero para generar nuevos ingresos.

"Yo sabía que era una deuda que tenía que pagar. Tengo deuda, pero obviamente uno necesita liquidez para generar más dinero y con ese dinero pagar las deudas", comentó.

Sin embargo, aseguró que nunca recibió una advertencia formal sobre el avance del proceso judicial en su contra: "Nunca me llegó una notificación", afirmó, señalando que la situación se volvió evidente recién cuando detectó movimientos inusuales relacionados con un eventual embargo.

Pensó que había sido víctima de un hackeo

Castillo relató que inicialmente creyó que estaba siendo víctima de un fraude o de un hackeo bancario cuando descubrió que sus ahorros habían desaparecido.

"Entre que llamé a un abogado y al contador, llego en la noche y digo: 'Ya, tengo que repactar el pago o hacer un plan de pago' para lo que me quedaba todavía del CAE, que era como el 50%", recordó.

Sin embargo, al revisar en detalle la situación, descubrió que los fondos habían sido retenidos debido al proceso de cobranza asociado a la deuda estudiantil.

"Después caché que toda mi platita que yo tenía ahorrada en dólares esperando que subiera el dólar, me la quitaron. Así que pagué todo el CAE", relató entre risas.

Otakin también descubrió que enfrentaba una deuda: Fue en vivo

La conversación también involucró al streamer Otakin, otro de los invitados al programa, quien reconoció mantener una deuda pendiente relacionada con el CAE.

"Tuve CAE, financió CAE como un año de carrera. Son como $2,6 millones que debo. Pretendo pagarlo con la plata del reality, pero si no me llega antes del 15 de julio, cag... poh", comentó.

Mientras hablaban sobre el tema, el creador de contenido revisó un correo electrónico recibido recientemente y encontró un mensaje con el asunto "Resolución de cobranza judicial".

Al abrir el documento adjunto, descubrió que se trataba de una demanda que hacía referencia a un eventual embargo, situación que generó sorpresa entre los presentes.

El debate sobre las deudas del CAE

La experiencia relatada por ambos influencers volvió a poner sobre la mesa las consecuencias que puede tener la morosidad en el Crédito con Aval del Estado y los mecanismos de cobranza judicial que enfrentan miles de deudores en Chile.

En el caso de Pollo Castillo, la historia terminó con el pago total de una deuda que superó los $20 millones. Una situación que, según reconoció, nunca imaginó que terminaría afectando directamente los ahorros que mantenía guardados.

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