Iba en su auto nuevo y le cargaron gasolina en vez de diesel: Perla Ilich sufrió grave percance en bencinera

12 jun. 2026 - 12:56 hrs.

Un complicado momento vivió la exchica reality y creadora de contenidos Perla Ilich, luego de que en un servicentro cargaran combustible equivocado en su vehículo, provocando que el automóvil comenzara a presentar fallas pocos minutos después de salir del lugar.

La influencer relató la situación a través de sus redes sociales, donde explicó que tanto ella como su esposo, Nino Morales, quedaron varados tras percatarse de que al vehículo diésel le habían cargado gasolina por error.

El incidente generó preocupación entre sus seguidores y abrió nuevamente el debate sobre qué ocurre cuando se mezcla un combustible que no corresponde con el motor de un automóvil.

El problema que afectó al auto de Perla

Según contó Perla a LUN, todo ocurrió cuando acudieron a cargar combustible a su vehículo, un Citroën C3 modelo 2025.

La influencer señaló que solicitaron una carga de diésel, pero posteriormente descubrieron que se habían cargado aproximadamente 15 mil pesos en gasolina: "Yo siempre miro la máquina para confirmar que echen el combustible, pero no me percaté de que no era la manguera", explicó.

Tras abandonar el servicentro, el automóvil comenzó a presentar fallas mecánicas a pocas cuadras de distancia.

"Echamos a andar el auto, salimos de ahí y como a las 15 cuadras el auto empezó a fallar y era raro porque es nuevo. Hasta que quedamos botados", relató.

La respuesta del servicentro

Perla indicó que, tras revisar el comprobante de la compra, confirmaron que efectivamente se había cargado gasolina en lugar de diésel. Posteriormente contactaron al servicentro para informar la situación.

Según su relato, desde la empresa reconocieron el error y les señalaron que este tipo de situaciones puede ocurrir ocasionalmente.

La influencer agregó que la compañía se hizo cargo de los gastos derivados del incidente, incluyendo la grúa, la reparación y hasta el traslado de regreso a su domicilio.

¿Qué ocurre cuando se carga gasolina en un auto diésel?

Especialistas explican que la gasolina y el diésel poseen características muy distintas y que utilizar un combustible incorrecto puede provocar daños importantes en el sistema de inyección y combustión.

La gasolina tiene una capacidad lubricante considerablemente menor que el diésel, por lo que puede afectar componentes como la bomba de combustible, los inyectores y otras piezas internas del motor.

Además, un vehículo diésel puede comenzar a presentar síntomas como:

Pérdida de potencia .

. Tirones durante la conducción.

Ruidos anormales.

anormales. Exceso de humo .

. Fallas en el encendido.

¿Qué hacer si te equivocas de combustible?

Los expertos coinciden en que la principal recomendación es no encender el motor si se detecta el error antes de poner el vehículo en marcha.

En caso de haber comenzado a conducir, lo más aconsejable es detenerse apenas sea posible y apagar el motor para evitar que el combustible incorrecto circule por todo el sistema.

Posteriormente, se debe solicitar asistencia mecánica para vaciar el estanque y revisar posibles daños en los componentes afectados.

Aunque en muchos casos el problema puede solucionarse sin consecuencias mayores, el costo de las reparaciones puede aumentar considerablemente si el vehículo continúa funcionando con el combustible equivocado.