La dura pérdida familiar que enluta a Rodrigo Muñoz: El actor se despidió con emotivo mensaje en redes sociales

27 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Rodrigo Muñoz atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. A través de un emotivo video publicado en redes sociales, el actor confirmó este lunes el fallecimiento de su padre.

En el registro audiovisual, compartido en su cuenta de Instagram, el intérprete reunió algunas fotografías en las que aparece junto a su progenitor.

Sin entregar mayores detalles sobre lo ocurrido, Muñoz optó por acompañar las imágenes con un breve, pero sentido mensaje.

"Adiós, papá", escribió escuetamente el actor, sumándole el tema "Cantares", de Joan Manuel Serrat. Así confirmó la sensible pérdida que enluta a su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo Muñoz (@chicomunozactor)

"Todo el cariño para ti y toda tu familia"

En cuestión de minutos, el video comenzó a llenarse de mensajes de cariño y apoyo. Colegas, amigos y seguidores le enviaron condolencias, acompañándolo a la distancia con palabras de afecto.

"Abrazo, querido Rodrigo", le escribió el actor Pato Torres. "Todo el cariño para ti y toda tu familia", le expresó, por su parte, el intérprete Carlos Díaz.

El periodista deportivo Rodrigo Herrera también se hizo presente con un emotivo mensaje: "Un abrazo fraterno, querido Rodrigo. Abrazos a la familia y mucho amor en este momento".