CuentaRUT: ¿Qué hago si detecto movimientos fraudulentos?

27 jul. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

La CuentaRUT de BancoEstado es uno de los productos financieros más utilizados en Chile. Debido a su alta cantidad de usuarios, también puede ser objetivo de ciberdelincuentes que buscan vulnerar la seguridad de las cuentas para realizar transferencias o movimientos de dinero sin la autorización de sus titulares.

Sin embargo, los movimientos desconocidos no siempre responden a un ataque informático. También pueden producirse tras el robo de una tarjeta o por cobros no reconocidos efectuados por algún comercio donde la tarjeta haya sido utilizada.

Frente a estas situaciones, BancoEstado cuenta con canales para denunciar el problema y solicitar ayuda.

¿Qué hacer si detectas un movimiento fraudulento?

Según informó BancoEstado, si detectas un cobro fraudulento o un movimiento que no reconoces en tu CuentaRUT, debes comunicarte de inmediato al 800 80 20 20 e informar lo ocurrido.

Durante la llamada será necesario entregar todos los antecedentes disponibles sobre la transacción, como el monto, el destinatario del pago o transferencia y cualquier otro dato que facilite la revisión del caso por parte de la entidad bancaria.

Si además necesitas bloquear tu tarjeta para evitar nuevos movimientos no autorizados, el trámite también puede realizarse a través del 800 80 20 20, donde un ejecutivo gestionará la solicitud.

¿Qué pasa si estás en el extranjero?

BancoEstado también dispone de una línea telefónica para clientes que se encuentren fuera de Chile. En ese caso, deben comunicarse al +56 2 2670 4819 para reportar movimientos sospechosos o solicitar el bloqueo de la tarjeta.

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