Cuenta RUT: Estas son las transacciones que tienen cobro en BancoEstado

27 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Con la eliminación hace algunos meses del cobro de $300 por realizar transferencias hacia otros bancos, la Cuenta RUT de BancoEstado alivianó significativamente el bolsillo de sus más de 15 millones de usuarios, dejando las transferencias electrónicas dentro de sus operaciones 100% gratuitas.

Transacciones con cobro

Pese a esta actualización, es fundamental tener claro que aún existen cuatro operaciones presenciales o en cajeros de la competencia que sí mantienen un cobro asociado:

Giros en cajeros de otros banco s: $300 por transacción.

s: $300 por transacción. Consultas de saldo en cajeros de otros bancos : $100 por consulta.

: $100 por consulta. Reposición de tarjeta (robo, hurto o extravío) : $1.000 en sucursales BancoEstado y BancoEstado Express.

: $1.000 en sucursales BancoEstado y BancoEstado Express. Duplicado de cartola por caja: 0,05 UF + IVA en sucursales BancoEstado.

Tarifas para uso en el extranjero y compras internacionales

Por su parte, al habilitar la tarjeta para compras por internet en plataformas internacionales o para su uso presencial fuera de Chile, se aplica una comisión fija:

Compras y giros internacionales: Se cobra el 1,90% del monto de cada transacción (con un mínimo de US$ 0,5).

Operaciones gratuitas

En contraparte, la cuenta no exige costos de mantención y cobra $0 en las operaciones más frecuentes, tales como giros en cajeros BancoEstado, CajaVecina o sucursales, compras por RedCompra o WebPay, uso de la app móvil y la reposición de tarjeta por simple deterioro.

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