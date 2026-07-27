Primer Barómetro de Protección Social en Chile: Encuesta revela que 67% no confía en el sistema ante una emergencia

27 jul. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo martes, el gremio Cajas de Chile (Cajas de compensación) presentará el primer Barómetro de Protección Social del país, un estudio inédito que busca medir la percepción ciudadana sobre el sistema de protección social.

Entre los principales resultados de la primera encuesta del barómetro, elaborada por Descifra para Cajas de Chile, destaca que un 72% de los encuestados evalúa negativamente el sistema de protección social, mientras que un 67% afirma que no confía en que este pueda protegerlo si enfrenta una emergencia grave o una necesidad urgente en el futuro.

La percepción es más crítica entre los jóvenes

La evaluación negativa del sistema es transversal, aunque se intensifica entre las personas de 18 a 34 años, donde el 81% lo califica con notas entre 1 y 4. En contraste, entre los mayores de 65 años, el porcentaje disminuye al 60%, siendo el grupo que presenta la valoración más favorable.

Respecto a las instituciones que más contribuyen al bienestar de las personas, Fonasa lidera con un 70% de evaluaciones positivas. Le siguen la Administradora de Fondos de Cesantía (53%), el Instituto de Previsión Social (47%) y las cajas de compensación (42%).

La encuesta también revela que los ámbitos donde las personas se sienten más vulnerables son los ingresos insuficientes (66%), el acceso a la salud y los cuidados (63%) y las pensiones (52%).

En cuanto a las labores de cuidado, un 44% de los consultados aseguró hacer este tipo de trabajo no remunerado, cifra que aumenta al 51% entre las mujeres, evidenciando una importante brecha de género.

Siete de cada diez hogares enfrentan dificultades económicas

En materia laboral, un 38% declaró haber estado desempleado por más de seis meses consecutivos durante los últimos tres años. Además, el 69% señaló que los ingresos de su hogar apenas alcanzan o no son suficientes para cubrir sus gastos, mientras que solo uno de cada diez afirma tener capacidad de ahorro.

En salud, un 45% indicó que durante los últimos 12 meses él o algún integrante de su hogar no pudo atender una necesidad médica por falta de recursos. Asimismo, el 49% sostuvo que su sistema previsional cubre solo una parte menor de sus gastos en salud.

Los ahorros siguen siendo insuficientes

El estudio también muestra que un 64% de las personas no cuenta con ahorros suficientes para enfrentar una emergencia financiera y apenas un 5% considera que dispone de un respaldo económico adecuado.

Frente a un problema económico, un 44% recurriría primero a familiares, amigos u otras redes de apoyo informales, mientras que un 23% acudiría a los bancos. Solo un 5% buscaría ayuda en las cajas de compensación y un 14% utilizaría sus propios ahorros.