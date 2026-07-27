Judicialización laboral se dispara: Las causas en tribunales se triplicaron en cinco años

27 jul. 2026 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

Los ingresos de causas a los juzgados laborales del país prácticamente se triplicaron en cinco años, pasando de 35.450 en 2021 a 112.083 en 2025.

Dentro de ese universo, las demandas por despido injustificado crecieron 262%, alcanzando 64.287 ingresos, lo que representa el 57,4% del total y confirma a este tipo de conflicto como el principal motor de la litigación laboral.

¿Por qué se disparan las demandas?

Según el Diario Financiero, los especialistas coinciden en que el fenómeno responde a múltiples causas y no puede explicarse por un solo factor.

Cristóbal Raby, socio de Prieto Abogados, apunta a que buena parte de los despidos frenados durante la pandemia se liberaron después, generando un alza posterior de juicios. "Hay una concepción de que 'algo voy a sacar' si demando en tribunales", afirmó el abogado, quien agregó que, al no existir costos relevantes para litigar, la cifra de demandas "solo va a seguir subiendo".

Las cifras forman parte de un análisis de Libertad y Desarrollo (LyD) elaborado sobre la base de datos del Observatorio Judicial, en un contexto de desempleo sobre el 9% y mayores costos de contratación derivados de cambios regulatorios.

Ignacia López, socia de Parga Montes Vasseur & López Laborales, pone el acento en la avalancha de nuevas leyes laborales —como el finiquito electrónico, la reducción de la jornada a 40 horas, la Ley Karin y la reforma previsional— que, si bien buscan proteger a los trabajadores, "han generado un aumento relevante de la conflictividad laboral".

Exequiel Cáceres, investigador de LyD, coincide en que la mayor expectativa de obtener un resultado favorable en tribunales "probablemente ha sido más importante" que otros factores, y recuerda que el 57% de las causas termina en acuerdo entre las partes, sin llegar a sentencia.

¿Alivia la creación de un tercer juzgado?

La sobrecarga del sistema impulsó la reciente aprobación de un tercer Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago y más jueces en otras regiones.

Sin embargo, las expectativas son moderadas: Raby advirtió que el alivio será "solo momentáneo", mientras que López fue más categórica al señalar que la medida "no resuelve el problema de fondo, que es el aumento alarmante de judicialización de las relaciones laborales", en un mercado laboral con desempleo sobre el 9%, desocupación femenina sobre el 10% e informalidad superior al 27%.