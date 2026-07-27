Operativo en Cerro Chuño entra en su tercera jornada: Desmantelan viviendas para impedir retomas

27 jul. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

Donde hasta hace unos días había casas habitadas, hoy quedan puertas retiradas, ventanas desmontadas y estructuras vacías. El Cerro Chuño, en la región de Arica y Parinacota, comenzó a cambiar su paisaje con el avance de la primera etapa del operativo de desalojo, que este lunes cumplió su tercera jornada y que busca impedir que las viviendas vuelvan a ser ocupadas.

El procedimiento comenzó durante la mañana del sábado, luego de semanas de preparación, y contempla la erradicación de 220 familias que residían en este sector.

La intervención responde a la presencia de polimetales en el lugar y a los problemas de seguridad que, según lo informado, afectaron a la zona durante los últimos años. En ese contexto, las autoridades recordaron que en este sector operó la organización criminal Los Gallegos, vinculada al Tren de Aragua, cuyos integrantes actualmente se encuentran condenados.

Comenzó el desmantelamiento de las viviendas

Con la mayor parte de las familias ya fuera del Cerro Chuño, el operativo entró en una nueva etapa. Equipos trabajan retirando puertas, ventanas y otros elementos de las viviendas para dejarlas inhabitables antes de iniciar su demolición.

Ese proceso, sin embargo, no será inmediato. La demolición requiere una autorización sanitaria debido a la presencia de polimetales y de techumbres con asbesto, por lo que las labores continuarán de manera gradual durante los próximos días.

En paralelo, también se hará una desratización. La medida busca evitar que, al remover los escombros, los roedores migren hacia otros sectores de Arica y generen un nuevo foco sanitario.

Refuerzan controles para evitar nuevas ocupaciones

Mientras avanzan los trabajos, Carabineros mantiene un amplio despliegue en los accesos al Cerro Chuño. La presencia policial busca impedir que las viviendas ya desalojadas vuelvan a ser ocupadas, especialmente considerando la cercanía con otros asentamientos, como Quebrada Encantada.

Los controles se realizan de forma permanente tanto a peatones como a vehículos que circulan por el sector. De manera paralela, la PDI fiscaliza las inmediaciones de Capitán Ávalos con el mismo objetivo: evitar nuevas instalaciones irregulares.

Según lo informado en el operativo, durante la jornada anterior algunas personas intentaron regresar a las viviendas ya intervenidas, situación que obligó a un nuevo procedimiento para impedir la retoma. Las autoridades también mantienen vigilancia debido a que este escenario ya se había registrado en años anteriores, cuando sectores previamente erradicados volvieron a ser ocupados.

La incógnita sobre el destino de las familias desalojadas

En medio del avance del operativo, una de las principales interrogantes sigue siendo el paradero de las familias que abandonaron el Cerro Chuño. Para enfrentar esta etapa se habilitaron dos albergues, aunque durante la primera noche solo llegó una familia, compuesta por un matrimonio y dos niños.

La situación ha mantenido en alerta a las autoridades, ya que existe preocupación por eventuales traslados hacia otros asentamientos irregulares. De hecho, se informó que algunas personas habrían intentado instalarse en Quebrada Santa Rosa, aunque posteriormente fueron retiradas del lugar.