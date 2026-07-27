Hasta rachas de 70 km/h: Meteorología actualiza aviso por "viento normal a moderado" para sectores de siete regiones del país
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "viento normal a moderado" para zonas de siete regiones de la zona centro-norte y centro-sur.
De acuerdo con el organismo, el fenómeno climático responde a la condición sinóptica de "sistema frontal". El aviso se encuentra vigente hasta la noche del martes 28 de julio.
La DMC señaló que también algunas zonas podrían tener la "probabilidad de ventisca".Ir a la siguiente nota
¿Qué sectores podrían tener vientos normales a moderados?
En concreto, el aviso es para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. El detalle es el siguiente:
Región de Coquimbo
- Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (martes).
Región de Valparaíso
- Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes).
Región Metropolitana
- Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes).
Región de O'Higgins
- Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes).
Región del Maule
- Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes).
Región de Ñuble
- Litoral: 25-40 km/h con rachas de 60 (lunes).
- Cordillera Costa: 25-40 km/h con rachas de 60 (lunes)
- Valle: 25-40 km/h con rachas de 50 (lunes)
- Precordillera: 25-40 km/h con rachas de 60 (lunes)
- Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes).
Región del Biobío
- Litoral: 25-40 km/h con rachas de 60 (lunes).
- Cordillera Costa: 25-40 km/h con rachas de 60 (lunes)
- Valle: 25-40 km/h con rachas de 50 (lunes)
- Precordillera: 25-40 km/h con rachas de 50 (lunes)
- Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes)
¿Qué significa un aviso de la DMC?
La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
A raíz de lo anterior, el organismo recomendó a los ciudadanos mantenerse informados de las condiciones climáticas, sobre todo si realizan "actividades expuestas a riesgos meteorológicos".
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