Hasta rachas de 70 km/h: Meteorología actualiza aviso por "viento normal a moderado" para sectores de siete regiones del país

27 jul. 2026 - 10:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "viento normal a moderado" para zonas de siete regiones de la zona centro-norte y centro-sur.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno climático responde a la condición sinóptica de "sistema frontal". El aviso se encuentra vigente hasta la noche del martes 28 de julio.

La DMC señaló que también algunas zonas podrían tener la "probabilidad de ventisca".

¿Qué sectores podrían tener vientos normales a moderados?

En concreto, el aviso es para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. El detalle es el siguiente:

Región de Coquimbo

Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (martes).

Región de Valparaíso

Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes).

Región Metropolitana

Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes).

Región de O'Higgins

Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes).

Región del Maule

Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes).

Región de Ñuble

Litoral: 25-40 km/h con rachas de 60 (lunes).

Cordillera Costa: 25-40 km/h con rachas de 60 (lunes)

Valle: 25-40 km/h con rachas de 50 (lunes)

Precordillera: 25-40 km/h con rachas de 60 (lunes)

Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes).

Región del Biobío

Litoral: 25-40 km/h con rachas de 60 (lunes).

Cordillera Costa: 25-40 km/h con rachas de 60 (lunes)

Valle: 25-40 km/h con rachas de 50 (lunes)

Precordillera: 25-40 km/h con rachas de 50 (lunes)

Cordillera: 25-40 km/h con rachas de 70 (lunes) - 25-40 km/h con rachas de 60 (martes)

¿Qué significa un aviso de la DMC?

La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

A raíz de lo anterior, el organismo recomendó a los ciudadanos mantenerse informados de las condiciones climáticas, sobre todo si realizan "actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

Todo sobre El Tiempo