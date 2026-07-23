Cuenta RUT para menores de edad: Esta es la edad mínima para obtenerla

23 jul. 2026 - 09:00 hrs.

La Cuenta RUT de BancoEstado es uno de los productos financieros más utilizados en Chile y puede solicitarse incluso antes de cumplir la mayoría de edad. Eso sí, los menores deben cumplir ciertos requisitos y realizar el trámite junto a un adulto responsable.

Además de permitir recibir transferencias, hacer compras y realizar otras operaciones bancarias, la apertura de la cuenta es gratuita y tiene una duración indefinida una vez firmado el contrato.

¿Desde qué edad se puede obtener la Cuenta RUT?

Los menores de edad pueden solicitar una CuentaRUT desde que cumplen 12 años, sin distinción de género o sexo como existía anteriormente.

¿Cómo pueden solicitar la Cuenta RUT los menores de edad?

Si el solicitante tiene entre 12 y 17 años, puede sacar la Cuenta RUT a través de la aplicación de BancoEstado, siempre que su padre o madre sea cliente del banco y tenga activa la aplicación. Para ello hay dos opciones:

Que el menor descargue la app del banco y siga las instrucciones indicadas.

Que el padre o madre solicite la cuenta para su hijo desde su app, accediendo a menú " Más" , opción "Abrir Cuenta" y luego " CuentaRUT para menores de edad".?

También, el menor puede solicitar la tarjeta en el sitio web de BancoEstado (pinha aquí) y luego acudir a una sucursal BancoEstado o BancoEstado Express para finalizar la contratación y retirar la tarjeta en compañía de su padre o madre.

¿Cuándo es obligatorio hacer el trámite en una sucursal?

Hay algunos casos en que la solicitud debe realizarse de manera presencial. Estos son:

Menores extranjeros o con padre o madre extranjeros.

o con padre o madre extranjeros. Cuando el padre o la madre no es cliente de BancoEstado.

de BancoEstado. Si el menor está a cargo de un tutor o representante legal distinto de su padre o madre.

En esas situaciones será necesario presentar la cédula de identidad vigente del menor y del adulto responsable, además del certificado de nacimiento, la libreta de familia o la resolución judicial que acredite la representación legal, según corresponda.

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