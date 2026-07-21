PGU: ¿Cuál es el monto que se paga actualmente?

21 jul. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se mantiene como uno de los principales aportes económicos del Estado destinados a mejorar los ingresos de los adultos mayores en el país. Este beneficio, pagado mensualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS), está dirigido a personas de 65 años o más, independientemente de si ya se encuentran pensionadas o si deciden seguir trabajando.

Sin embargo, el valor que recibe cada beneficiario no es igual para todos, sino que se calcula directamente según la pensión base que percibe el adulto mayor.

¿Cuál es el monto actual de la PGU?

Según el IPS, el valor de la ayuda se distribuye en tres tramos dependiendo de los ingresos de origen del postulante:

Monto máximo de $231.732 : Tienen derecho a recibir la suma completa del beneficio quienes tengan una pensión base igual o inferior a los $789.139 mensuales.

: Tienen derecho a recibir la suma completa del beneficio quienes tengan una pensión base igual o inferior a los $789.139 mensuales. Monto variable : Quienes perciban una pensión base entre $789.140 y $1.252.602 mensuales recibirán una cantidad proporcional decreciente.

: Quienes perciban una pensión base entre $789.140 y $1.252.602 mensuales recibirán una cantidad proporcional decreciente. Sin derecho al beneficio: Quienes cuenten con una pensión base superior a los $1.252.603 quedan excluidos de la asignación.

Esto se calcula sumando la Pensión Autofinanciada (PAFE) entregada por la AFP y otros ingresos previsionales que se perciban, tales como pensiones de sobrevivencia, de accidentes del trabajo o del antiguo sistema.

Requisitos clave para postular

Para acceder al pago de la PGU, es necesario cumplir con las siguientes condiciones establecidas:

Edad: Tener 65 años cumplidos . No obstante, para agilizar el proceso administrativo, la plataforma permite ingresar la solicitud digital a partir de los 64 años y 9 meses de edad.

. No obstante, para agilizar el proceso administrativo, la plataforma permite ingresar la solicitud digital a partir de los 64 años y 9 meses de edad. No integrar el 10 % más rico de la población . Esto se verifica a través del Puntaje de Focalización Previsional, el cual cruza datos del Registro Social de Hogares (RSH) con los ingresos y necesidades declarados del grupo familiar.

. Esto se verifica a través del Puntaje de Focalización Previsional, el cual cruza datos del Registro Social de Hogares (RSH) con los ingresos y necesidades declarados del grupo familiar. Acreditar residencia en el país mediante el certificado de viajes de la PDI, cumpliendo con al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde los 20 años de edad, y al menos cuatro años de residencia dentro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

¿Dónde y cómo realizar el trámite?

La consulta de requisitos y la postulación inmediata se pueden realizar de forma digital ingresando al portal de ChileAtiende con el RUN, la fecha de nacimiento y la ClaveÚnica.

Además, existen canales alternativos para solicitar el beneficio:

Remoto: Por medio del sistema de videoatención de ChileAtiende o llamando al call center 101.

Por medio del sistema de videoatención de ChileAtiende o llamando al call center 101. Presencial: En cualquier sucursal de ChileAtiende (con cédula de identidad), en las oficinas de la AFP o compañía de seguros a la que se esté afiliado y en las municipalidades en convenio con el IPS.

Si un tercero realiza el trámite, deberá presentar un poder notarial firmado por el titular junto a su documento de identidad.