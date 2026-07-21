Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal en vivo: Mucho Gusto

Postergan pago de impuestos para otras 20 comunas afectadas por sistema frontal: Revisa cuáles son

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que otras 20 comunas afectadas por el sistema frontal se sumaron al beneficio para pagar hasta el próximo 30 de octubre, sin multas ni intereses, los impuestos que vencieron el lunes 20 de julio.

¿Cuáles son las nuevas comunas beneficiadas?

Las nuevas comunas que serán beneficiadas por esta condonación de multas e intereses son:

Región de Coquimbo

  • Coquimbo
  • Canela
  • Los Vilos
  • La Higuera
  • La Serena
  • Paihuano
  • Monte Patria
  • Punitaqui
  • Río Hurtado
Ir a la siguiente nota

Región de Valparaíso

  • Algarrobo
  • El Quisco
  • El Tabo
  • Navidad
  • Panquehue
  • Santa María
  • Quilpué
  • Villa Alemana

Región del Maule

  • Chanco
  • Pelluhue
  • Curepto

Los contribuyentes de estas comunas -ahora 49 en total- podrán declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales (Formularios 29 y 50) dentro de un plazo que no podrá exceder el viernes 30 de octubre de 2026.

Lo más visto de Nacional

La situación de los contribuyentes en las distintas regiones del país sigue en evaluación permanente por parte del SII y la Tesorería General de la República, por lo que podrían seguir agregándose nuevas comunas en las próximas horas, a las ya beneficiadas.

Todo sobre Sistema frontal

Leer más de

Notas relacionadas