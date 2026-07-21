Postergan pago de impuestos para otras 20 comunas afectadas por sistema frontal: Revisa cuáles son

21 jul. 2026 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que otras 20 comunas afectadas por el sistema frontal se sumaron al beneficio para pagar hasta el próximo 30 de octubre, sin multas ni intereses, los impuestos que vencieron el lunes 20 de julio.

¿Cuáles son las nuevas comunas beneficiadas?

Las nuevas comunas que serán beneficiadas por esta condonación de multas e intereses son:

Región de Coquimbo

Coquimbo

Canela

Los Vilos

La Higuera

La Serena

Paihuano

Monte Patria

Punitaqui

Río Hurtado

Región de Valparaíso

Algarrobo

El Quisco

El Tabo

Navidad

Panquehue

Santa María

Quilpué

Villa Alemana

Región del Maule

Chanco

Pelluhue

Curepto

Los contribuyentes de estas comunas -ahora 49 en total- podrán declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales (Formularios 29 y 50) dentro de un plazo que no podrá exceder el viernes 30 de octubre de 2026.

La situación de los contribuyentes en las distintas regiones del país sigue en evaluación permanente por parte del SII y la Tesorería General de la República, por lo que podrían seguir agregándose nuevas comunas en las próximas horas, a las ya beneficiadas.

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