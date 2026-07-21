Postergan pago de impuestos para otras 20 comunas afectadas por sistema frontal: Revisa cuáles son
- Por Aton | Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que otras 20 comunas afectadas por el sistema frontal se sumaron al beneficio para pagar hasta el próximo 30 de octubre, sin multas ni intereses, los impuestos que vencieron el lunes 20 de julio.
¿Cuáles son las nuevas comunas beneficiadas?
Las nuevas comunas que serán beneficiadas por esta condonación de multas e intereses son:
Región de Coquimbo
- Coquimbo
- Canela
- Los Vilos
- La Higuera
- La Serena
- Paihuano
- Monte Patria
- Punitaqui
- Río Hurtado
Región de Valparaíso
- Algarrobo
- El Quisco
- El Tabo
- Navidad
- Panquehue
- Santa María
- Quilpué
- Villa Alemana
Región del Maule
- Chanco
- Pelluhue
- Curepto
Los contribuyentes de estas comunas -ahora 49 en total- podrán declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales (Formularios 29 y 50) dentro de un plazo que no podrá exceder el viernes 30 de octubre de 2026.
La situación de los contribuyentes en las distintas regiones del país sigue en evaluación permanente por parte del SII y la Tesorería General de la República, por lo que podrían seguir agregándose nuevas comunas en las próximas horas, a las ya beneficiadas.
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