¿Cuándo dejará de llover?: Conoce en qué momento terminarán las precipitaciones desde Atacama a Santiago

21 jul. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para las próximas horas, en el marco del sistema frontal que afecta a la zona centro norte del país.

El experto precisó que durante este martes finalizarán las lluvias en las regiones en donde se ha presentado el evento, e indicó la hora estimada.

¿A qué hora termina la lluvia?

"Continúa la lluvia hasta el mediodía, a ratos con tormentas en algunos sectores, no solamente en el borde de Valparaíso, sino que también en la región de Coquimbo", señaló el meteorólogo.

Leyton precisó que hasta las 12:00 horas se registrará lo más intenso, con vientos de 70 km/h. Desde ahí habrá una "transición hacia una lluvia que va a ir en declinación".

Luego, ya a eso de las 18:00 horas, "no habrá más temporal en esta familia de frentes, independientemente de lo que venga hacia adelante", agregó el especialista.

Aunque explicó que la hora es solo referencial, se espera que al atardecer, "cuando empieza a bajar el sol", comience a decaer la intensidad del sistema frontal.

Se estima que las lluvias terminen en ese momento del día desde la provincia de Huasco, en la región de Atacama, hasta la Región Metropolitana.

Ahora, ese mismo sistema está "migrando hacia el sur, por lo tanto ahí se va a reactivar en la tarde", precisó. En ese sentido, por ahora "no hay un término concreto" del fenómeno.

Sin embargo, "la zona más afectada sí tiene un término y es hoy a las 6 de la tarde", insistió.

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