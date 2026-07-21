Temblor se registra en el extremo sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

21 jul. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,4 se registró en la tarde de este martes 21 de julio en el extremo sur del país, cuando el reloj marcaba las 13:21 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 250 kilómetros al Sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes. Además, su profundidad fue de 10 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del sismo.

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