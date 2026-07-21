Histórica Liquidadora de Calzados cerrará tienda en Santiago tras 23 años y anuncia importantes descuentos: "No es un adiós"

21 jul. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Después de más de dos décadas atendiendo a sus clientes en pleno centro de Santiago, una tradicional tienda de calzado anunció un cambio importante en su historia. La Liquidadora de Calzados informó el cierre de su icónica sucursal ubicada en calle Bandera, un local que durante 23 años se convirtió en uno de sus principales puntos de venta.

La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, donde la empresa explicó que la tienda permanecerá abierta hasta noviembre y que durante este periodo contará con ofertas para quienes quieran visitar el establecimiento antes del cierre.

El cierre de la sucursal

"Tengo que contarles que nuestra icónica sucursal de Bandera cierra sus puertas. Estaremos acá hasta el mes de noviembre con grandes ofertas para que nos visiten y aprovechen este cierre", señalaron desde la empresa.

Junto con anunciar el cierre del local, la Liquidadora de Calzados aclaró que continuará vendiendo zapatos y que próximamente informará cuál será su nueva ubicación.

"No dejaremos de vender zapatos. Prontamente diremos lo que vamos a hacer y dónde nos ubicaremos nuevamente, así que espero que nos sigas a donde vamos porque te queremos mucho como cliente", indicaron.

@liquidadoradecalzados Este es, sin duda, el video más triste que nos ha tocado hacer. Después de 23 años, llegó el momento de cerrar nuestra sucursal de Bandera. Ha sido una decisión muy difícil, pero la situación del centro se volvió insostenible y, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos para seguir adelante, hoy nos toca cerrar pensando en el bienestar de nuestra PYME y de quienes forman parte de ella. Queremos darles las gracias de todo corazón. Gracias por acompañarnos durante todos estos años, por cada compra, por cada recomendación y por el cariño que siempre nos entregaron. Esto no es un adiós. Esperamos que nos sigan acompañando donde quiera que estemos, porque ustedes son parte de nuestra historia y nosotros los queremos muchísimo. Gracias por estos 23 años. ❤️ #cierre #centro #tristeza ♬ sonido original - Liquidadora de calzadoss

Liquidadora explica las razones del cierre

En la publicación que acompañó el video, la tienda calificó la decisión como un momento difícil y explicó que la situación del sector donde se encuentra el local influyó en la determinación.

"Ha sido una decisión muy difícil, pero la situación del centro se volvió insostenible y, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos para seguir adelante, hoy nos toca cerrar pensando en el bienestar de nuestra pyme y de quienes forman parte de ella", señalaron.

"Queremos darles las gracias de todo corazón. Gracias por acompañarnos durante todos estos años, por cada compra, por cada recomendación y por el cariño que siempre nos entregaron", expresaron.

"No es un adiós".

Desde la empresa remarcaron que este proceso no representa una despedida definitiva y que esperan mantener el vínculo con sus compradores en la nueva etapa que preparan.

"Esto no es un adiós. Esperamos que nos sigan acompañando dondequiera que estemos, porque ustedes son parte de nuestra historia y nosotros los queremos muchísimo", indicaron.

"Gracias por estos 23 años", señalaron, y agregaron: "Les queremos mucho y este no es un cierre definitivo, seguiremos vendiendo zapatos, solo que no en esta sucursal".